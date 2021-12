Nach einer starken Leistung erreicht YB in seinem letzten Champions-League-Gruppenspiel bei Manchester United ein 1:1.

Den Ausgleich für die Berner, die mit dem Remis auch die Europa League verpassen, erzielt Fabian Rieder mit einem Traumtor.

Manchester United tritt mit einer B-Elf an und schont alle Stars.

Die Partie zwischen Atalanta Bergamo und Villarreal muss wegen zu viel Schnee auf Donnerstag verschoben werden.

Der für einen möglichen Europa-League-Einzug geforderte Sieg wurde es für die Young Boys bei ihrem Gastspiel bei Manchester United zwar nicht. Die Berner verabschiedeten sich jedoch mit einer überzeugenden Leistung aus dem Europacup. Der Gast aus der Schweiz hatte mehr vom Spiel und drückte im Old Trafford in der Schlussphase auf das 2:1.

Die Mannschaft von David Wagner erspielte sich auch einige vielversprechende Chancen, blieb aber im Abschluss glücklos. Im Gegensatz zum 1. Vergleich mit ManUnited am 14. September im Wankdorf wollte das späte 2:1 nicht mehr fallen.

So blieb der Ausgleichstreffer von Fabian Rieder in der 42. Minute das letzte YB-Tor in der Europacup-Kampagne 2021/22. Immerhin war es ein absolut würdiges Abschluss-Goal. Der 19-Jährige kam nach einem kapitalen Fehlpass von Donny van de Beek rund 20 Meter vor dem Tor an den Ball und schlenzte das Leder unhaltbar in den Winkel. Es war der 1. CL-Treffer Rieders und überhaupt erst das 2. Auswärts-Goal der Young Boys in der «Königsklasse» (nach jenem von Roger Assalé 2018 in Valencia).

00:47 Video Rieder nimmt Mass und trifft in den Winkel Aus Sport-Clip vom 08.12.2021. abspielen

Die Partie hatte für YB denkbar schlecht begonnen. Mit der ersten nennenswerten Offensiv-Aktion ging Manchester durch einen akrobatischen Treffer von Mason Greenwood nach bloss 9 Minuten in Führung. Doch in der Folge liess der Schweizer Meister eigentlich nur noch zwei gute United-Möglichkeiten zu – durch Juan Mata in der 34. Minute und Anthony Elanga in der 59. Minute. Beide Male war Guillaume Faivre zur Stelle.

Rangnick wechselt munter durch, auf der Goalie-Position gar doppelt

Dass YB im Old Trafford so dominant auftreten konnte, lag aber auch am Gegner. United-Coach Ralf Rangnick liess mit seiner Aufstellung keinen Zweifel daran, dass er dem Kräftemessen mit YB angesichts des feststehenden Gruppensiegs nicht oberste Priorität einräumte. Im Vergleich zum 1:0 gegen Crystal Palace am Wochenende in der Premier League wechselte der deutsche Coach auf nicht weniger als 9 Positionen. Spieler wie Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho oder Marcus Rashford standen nicht einmal im Kader. Im Tor stand Dean Henderson (anstelle von David De Gea), in der 68. Minute durfte gar noch Tom Heaton zwischen die Pfosten stehen.

Letztlich soll das aber die Leistung der Young Boys nicht schmälern. Wer in der Champions League gegen Manchester United 4 von 6 möglichen Punkten gewinnt, hat vieles richtig gemacht. Auch am Mittwochabend im «Theatre of Dreams».

Zu viel Schnee in Bergamo Box aufklappen Box zuklappen Wer in der Gruppe F den zweiten Achtelfinal-Platz hinter ManUnited ergattert, entscheidet sich erst am Donnerstag. Wegen heftigen Schneefällen konnte die Partie Atalanta Bergamo – Villarreal am Mittwoch nicht angepfiffen werden. Der Verlierer des Duells muss in die Europa League. Bei einem Remis überwintern die Spanier in der CL.

Schliessen 03:22 Video Kompakte Zusammenfassung ManUnited – YB Aus Sport-Clip vom 08.12.2021. abspielen 01:11 Video Schnee lässt in Bergamo kein Spiel zu Aus Sport-Clip vom 08.12.2021. abspielen