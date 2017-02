Leverkusen muss gegen Atletico unten durch

Atletico Madrid ist im Achtelfinal-Hinspiel auswärts bei Bayer Leverkusen zu einem 4:2-Sieg gekommen. Zumindest an einem Punktgewinn war die «Werkself» aber näher dran, als das Resultat auf den ersten Blick vermuten lässt.

Atleticos Saul Niguez eröffnet den Torreigen mit einem herrlichen Schlenzer

Leverkusen-Verteidiger Aleksandar Dragovic erwischt einen schwarzen Abend

Der eingewechselte Fernando Torres macht erst 4 Minuten vor Schluss den Deckel drauf

Eines kann man Leverkusen definitiv nicht vorwerfen: fehlende Moral. Die «Werkself» steckte gegen Atletico nie auf. Nicht, als sie nach 25 Minuten mit 0:2 zurücklagen, erst recht nicht, als Karim Bellarabi kurz nach der Pause auf 1:2 verkürzte und auch nicht, als Kevin Gameiro nach knapp einer Stunde mittels Penalty den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellte.

Gebracht hat die kämpferische Leistung am Ende aber wenig. Der eingewechselte Fernando Torres machte in der 86. Minute mit einem Kopfball-Treffer zum 4:2 den Deckel unter eine äusserst unterhaltsame Partie drauf. Nicht zum ersten Mal an diesem Abend hinterliess die Bayer-Defensive keinen guten Eindruck.