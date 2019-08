Legende: Treffen sie aufeinander? Mohamed Salah und Sergio Ramos Keystone

Das 32er-Feld für die Champions League 2019/20 ist komplett. Neben 26 vorqualifizierten Teams schafften in den Playoffs 6 weitere Mannschaften den Sprung in die Königsklasse. In der Gruppenphase sind damit Klubs aus 16 Ligen vertreten (ENG, ESP, ITA, GER, FRA, RUS, UKR, POR, NED, AUT, GRE, CRO, BEL, TUR, SRB, CZE).

In Topf 1 befinden sich nur Meister nationaler Ligen sowie Liverpool und Chelsea als Sieger der letztjährigen Champions bzw. Europa League. Die beiden Madrider Klubs, Tottenham und Dortmund befinden sich «nur» in Topf 2. Somit dürfte es in der Gruppenphase erneut zu hochkarätigen Duellen kommen.

Teams aus demselben Verband können in der Gruppenphase nicht aufeinandertreffen. Aus politischen Gründen kann zudem Schachtar Donezk nicht auf ein russisches Team treffen.

Die Töpfe Topf 1: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern, Paris SG, Zenit St. Petersburg Topf 2: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Schachtar Donezk, Tottenham, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam Topf 3: Lyon, Bayer Leverkusen, Salzburg, Olympiakos Piräus, Valencia, Inter Mailand, Dinamo Zagreb, Brügge Topf 4: Lokomotive Moskau, Genk, Galatasaray, Leipzig, Roter Stern Belgrad, Atalanta Bergamo, Lille, Slavia Prag