Liverpool reitet aktuell auf der Erfolgswelle. In der Premier League gelangen zuletzt Siege gegen die Topklubs Manchester City und Newcastle, der Meistertitel ist den «Reds» mit aktuell 13 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Arsenal kaum noch zu nehmen.

Die Liga-Phase der Champions League schlossen die Engländer als bestes Team ab, womit sie den direkten Einzug in die Achtelfinals schafften. Dort wartet am Mittwoch der französische Meister Paris St-Germain (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei).

Alles in Butter also bei Liverpool vor dem Gastspiel im Prinzenpark? Mitnichten! Vor allem eine Personalie bringt permanent Unruhe in den Klub. Denn noch immer ist die Frage, wie es mit dem überragend aufspielenden Mohamed Salah und weiteren Spielern, deren Verträge Ende Saison auslaufen, weitergeht. Darüber haben wir Journalist und Liverpool-Experte James Pearce von «The Athletic» gesprochen.

James Pearce Journalist bei «The Athletic» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Bevor James Pearce zum Sport-Magazin «The Athletic» wechselte, hatte er über 10 Jahre beim «Liverpool Echo» gearbeitet, der wichtigsten Tageszeitung an der Merseyside. Er beschäftigte sich als Vollzeit-Reporter ausschliesslich mit dem FC Liverpool und gilt daher als einer der intimsten Kenner des Klubs. Auch jetzt schreibt der 47-Jährige regelmässig über das Innenleben bei den «Reds».

SRF Sport: James Pearce, Mohamed Salah befindet sich in überragender Form, hat schon 30 Tore erzielt und 22 Vorlagen gegeben. Ist es seine beste Saison als Liverpool-Spieler?

Ich denke schon, ja, Was wir jetzt sehen, ist die kompletteste Version von Salah. Natürlich könnte man in Bezug auf die reinen Zahlen auf seine erste Saison bei Liverpool 2017/18 hinweisen, als er 44 Tore in allen Wettbewerben erzielte und alle möglichen Rekorde brach. Der grösste Unterschied zu damals ist, wie sehr sich sein gesamtes Spiel entwickelt hat. Er ist nicht nur ein produktiver Torschütze, sondern auch ein Gestalter, im Einklang mit den Spielern um ihn herum. Das ist der Grund, warum er für mich der beste Spieler im Weltfussball in dieser Saison ist.

Wie haben Sie die Diskussionen um seinen Abgang erlebt, ist dies wirklich seine letzte Saison an der Anfield Road?

In der Rückrunde der letzten Saison hatte er eine schwierige Zeit. Er zog sich eine Verletzung beim Afrika-Cup zu und hatte anschliessend Schwierigkeiten, wieder in Rhythmus zu kommen. Liverpool hatte gegen Ende der Ära von Jürgen Klopp sportliche Probleme und Salah war nicht annähernd in Bestform. Ein neuer Vertrag war damals deshalb kein Thema. Manche dachten eher, dass Salah seinen Zenit überschritten hätte.

Für mich sieht er nicht wie ein Spieler aus, der bereit ist, den Topfussball hinter sich zu lassen.

Nun sieht die Welt wieder ganz anders aus.

Ja, diese Meinungen muten jetzt lächerlich an. Nun hat er die Wahl, ob er bei Liverpool verlängert oder in die Saudi Pro League wechselt, wo er riesige Geldbeträge verdienen könnte. Aber ich denke, je mehr Rekorde er bricht und je mehr Tore er in dieser Saison erzielt, desto zuversichtlicher bin ich, dass er bleibt. Für mich sieht er nicht wie ein Spieler aus, der bereit ist, den Topfussball hinter sich zu lassen. Ich denke, es wäre wirklich eine Tragödie, wenn dies seine letzte Saison auf höchstem Niveau wäre.

Warum wurde der Vertrag noch nicht verlängert, liegt es an ihm oder am Klub?

Letzten November liess Salah mit der Aussage aufhorchen, er habe noch nichts vom Klub gehört, niemand habe ihm einen Vertrag angeboten. Zu diesem Zeitpunkt konnte das kaum jemand glauben. In den folgenden Wochen wurde dann berichtet, dass es ein Vertragsangebot gegeben habe, und es kamen auch positivere Signale. Für die Fans ist es natürlich frustrierend, dass es so lange dauert.

Woran könnte es liegen, dass sich die Verhandlungen hinziehen?

Es ist schwer zu sagen, ob der Spieler zu viel verlangt oder ob der Klub nicht genug bietet. Salah ist bereits Liverpools bestbezahlter Spieler, mit einem Grundgehalt von mehr als 350'000 Pfund pro Woche. Natürlich ist Liverpool sehr daran interessiert, ihn zu halten, aber der Klub will seine Gehaltsstruktur nicht komplett umkrempeln.

Ein weiterer Punkt bei Salah ist sein Alter. Wenn es um einen Spieler im Alter von 26 oder 27 Jahren ginge, wäre es keine Frage, ihn zu halten, egal was es kostet. Aber er wird im Juni 33. Deshalb müssen die Liverpooler eine Situation vermeiden, in der sie riesige Summen bis zu einem Alter von 35 oder 36 Jahren an ihn zahlen. Denn es stellt sich die Frage: Wird Salah dann noch in der Lage sein, das zu tun, was er jetzt tut?

Es ist wohl noch nie vorgekommen, dass dein Kapitän, dein Vizekapitän und dein bester Torschütze alle auslaufende Verträge haben.

Auch die Verträge von Virgil van Dijk und Trent Alexander-Arnold, zwei weitere Leistungsträger, laufen aus, was die Situation zusätzlich kompliziert macht. Welchen Einfluss hat eine solche Hängepartie auf eine Mannschaft?

Die Angst war da, dass es für Unruhe im Team sorgen könnte. Doch die Premier-League-Tabelle zeigt, dass es niemanden beeinflusst hat. Die Konstanz des Teams ist beeindruckend, aber auch die Konstanz von Salah, Van Dijk und Alexander-Arnold. Trotz der Unsicherheit über ihre Zukunft ist ihr Niveau nicht gesunken. Das ist bemerkenswert, denn es ist wohl noch nie vorgekommen, dass dein Kapitän, dein Vizekapitän und dein bester Torschütze alle auslaufende Verträge haben.

Für uns Schweizer ist es speziell, dass Salahs erste Auslandsstation der FC Basel war. Die wenigsten hätten ihm danach wohl so eine Karriere zugetraut, auch wenn sein Potenzial augenscheinlich war.

Als Liverpool ihn verpflichtete, gab es einige, die auf Social Media meinten: «Warum sollte man diesen Chelsea-Flop kaufen? Warum sollte man so viel Geld verschwenden?» Und jetzt kann man nur anerkennen, dass er einfach aussergewöhnlich ist.

Das Gespräch führte Dominik Steinmann. Mitarbeit: Daniel Bossi.