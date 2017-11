Liverpool und das englische Hoch

Der FC Liverpool gastiert am Dienstagabend in der Champions League beim FC Sevilla. Ein Sieg würde die «Reds» der K.o.-Phase ein gutes Stück näher bringen.

Manchester City und Tottenham stehen schon seit Wochen als CL-Achtelfinalisten fest. Am Dienstag könnte mit Liverpool ein drittes Premier-League-Team nachziehen. Mit einem Sieg beim FC Sevilla ist den «Reds» die K.o.-Phase nicht mehr zu nehmen.

5 Premier-League-Teams weiter?

Der englische Fussball befindet sich europäisch im Hoch. Denn auch ManUnited in der Basler Gruppe wird die Achtelfinals mit 99,99-prozentiger Wahrscheinlichkeit erreichen. Zudem ist Chelsea in der Gruppe C auf Kurs.

Das Quintett von der Insel, das aktuell in der Premier League die ersten 5 Plätze belegt, steht damit vor einem Novum: Noch nie haben sich in der «Königsklasse» fünf Teams einer Liga für die K.o.-Phase qualifiziert.

Doch nicht genug der englischen Festspiele: In der Europa League steht mit Arsenal schon ein Team in der nächsten Runde. Aus der Reihe tanzt hingegen Everton, das in der Gruppe E Letzter ist.