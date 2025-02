Das Champions-League-Playoff-Spiel zwischen Feyenoord Rotterdam und der AC Milan am Mittwochabend ist für Santiago Gimenez ein spezielles Duell.

Legende: Bereits mit 2 Einsätzen für die Rossoneri Ex-Feyenoord-Stürmer Santiago Gimenez. imago images/Marco Canoniero

Beim Playoff-Duell in der Champions League zwischen Feyenoord Rotterdam und der AC Milan steht ein Mann besonders im Fokus: Santiago Gimenez. Der 23-Jährige war bis Ende Januar noch für die Niederländer auf Torejagd gegangen, ehe er für 35 Millionen Euro als Ersatz für Alvaro Morata in die italienische Mode-Metropole wechselte.

Die ersten beiden Spiele seit seiner Ankunft in Mailand konnte sein Team erfolgreich gestalten. Beim 3:1-Sieg in der Coppa Italia gegen die AS Roma stand er 30 Minuten auf dem Platz und lieferte eine Torvorlage. Im Ligaspiel auswärts bei Empoli durfte er eine Halbzeit ran und erzielte seinen ersten Treffer im neuen Trikot.

Schlüsselspieler in Rotterdam

Der Transfer des Stürmers hinterlässt bei Feyenoord eine grosse Lücke. In 105 Einsätzen gelangen dem Mexikaner 65 Tore und 14 Vorlagen. Unter seinem Einfluss gewannen die Rotterdamer die nationale Meisterschaft, den Pokal sowie den Supercup. Zudem schaffte der Klub in der letzten Saison nach 4 Jahren die Rückkehr in die «Königsklasse».

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Playoff-Partie zwischen Feyenoord Rotterdam und der AC Milan am Mittwochabend ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Das Spiel beginnt um 21:00 Uhr.

In der laufenden Champions-League-Saison netzte Gimenez in 5 Spielen bereits ebenso häufig ein, darunter war ein Doppelpack beim 3:0-Erfolg gegen Bayern München. Die Bayern sind aber nicht das einzige Schwergewicht, das sich am niederländischen Vertreter die Zähne ausbiss. Auch Manchester City konnte Ende November eine 3:0-Führung nicht über die Zeit bringen und musste sich mit einem Punkt begnügen. Gimenez traf dabei zum zwischenzeitlichen 2:3.

Nicht nur Gimenez weg

Beim niederländischen Vertreter sorgt aber nicht nur der Wechsel des Stürmers für Aufsehen. Wie der Klub am Montagabend mitteilte, wurde das Arbeitsverhältnis mit Trainer Brian Priske 2 Tage vor dem Champions-League Playoff aufgelöst. Dem Dänen wurden die unregelmässigen Ergebnisse in der Meisterschaft und ein «Mangel an Chemie» zum Verhängnis.

Nun muss Feyenoord Rotterdam im Duell gegen Milan also nicht nur ohne seinen Superstürmer auskommen, sondern auch auf der Trainerposition ein Vakuum füllen. Während die Suche nach einem neuen Trainer läuft, wird der ehemalige Feyenoord-Profi und bisherige U21-Trainer Pascal Bosschaart interimistisch an der Seitenlinie stehen.

