Die Fussball-Legende adelt in ihrem Podcast Yann Sommer. Der Inter-Goalie ist aber nicht der einzige Schweizer Fussballer, der es den Kroos-Brüdern angetan hat.

Legende: Yann Sommer Der Inter-Goalie zeigt auch in dieser Saison überragende Leistungen. imago images/pacific press agency

Toni Kroos hat in seinem Podcast «Einfach mal Luppen» Inter-Goalie Yann Sommer gelobt. Auf die Frage eines Hörers, ob ein Torhüter auch ein guter Feldspieler sein könnte, nannte Kroos nicht etwa seine langjährigen Mitspieler Iker Casillas, Keylor Navas oder Thibaut Courtois, sondern den Schweizer Ex-Natigoalie als positives Beispiel.

«Yann Sommer. Ich glaube, der könnte auch Innenverteidiger spielen», sagte Kroos. «Von den Zweikämpfen her weiss man es nicht, das hat ein Torhüter einfach nicht. Aber vom Spielverständnis her gibt es schon richtig gute Torhüter.»

Den nächsten Beweis dafür kann der Schweizer am Mittwochabend antreten: Dann tritt er mit Inter im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen die Bayern an. Das Hinspiel in München entschieden die Italiener mit 2:1 für sich.

«Nkufo fand ich immer geil»

Sommer ist übrigens nicht der einzige Schweizer, der bei den Kroos-Brüdern hoch im Kurs steht: In einer früheren Podcast-Ausgabe von «Einfach mal Luppen» offenbarte Felix Kroos, der Bruder von Toni, dass die beiden Brüder anfangs der Nullerjahre wegen Trainer Jürgen Klopp Fans von Mainz wurden. «Wir sassen da in Rostock in unserem Plattenbau und fieberten mit», erinnerte er sich. «Mein Lieblingsspieler damals war Blaise Nkufo. Den fand ich immer geil.»

Nkufo spielte von 2001 bis 2002 in der 2. Bundesliga bei Mainz unter Klopp und lief in jener Zeit insgesamt 34 Mal für die Schweizer Nati auf.