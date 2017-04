Madrid-Derby im Halbfinal

In Nyon sind die Halbfinals der Champions League ausgelost worden. Real empfängt Atletico zum Madrider Derby, Monaco misst sich mit Juventus Turin.

So lauten die Halbfinal-Affichen in der Königsklasse:

Real Madrid - Atletico

Beim Madrider Stadtderby kommt es zur Neuauflage der CL-Finals von 2014 und 2016. In beiden Fällen behielten die «Königlichen» das bessere Ende für sich. Titelverteidiger Real steht zum siebten Mal in Serie im Halbfinal, Atletico zum dritten Mal seit 2014.

2016: Real gewinnt Penaltykrimi gegen Atletico 3:29 min, aus sportaktuell vom 29.5.2016

Monaco - Juventus

Dieses Duell hingegen weckt bei der Equipe aus dem Fürstentum keine angenehmen Gefühle. Juventus war 2015 im CL-Viertelfinal wegen eines Penaltytreffers von Arturo Vidal im Hinspiel knapp zu stark. Monaco steht erstmals seit 2004 wieder im Halbfinal. Damals schafften die Monegassen den Sprung ins Endspiel (0:3 gegen Porto).

Die Hinspiele finden am Dienstag 2. und Mittwoch 3. Mai statt, die Rückspiele eine Woche später. Der Final findet am Samstag, 3. Juni, um 20:45 Uhr in Cardiff statt.