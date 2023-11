«Man of the Match» in der CL

Legende: Jubelt mit den Fans Lewin Blum. Claudio De Capitani/freshfocus

Mit der Man-of-the-Match-Trophäe liess sich Lewin Blum gemeinsam mit seinen YB-Teamkollegen von der versammelten Ostkurve feiern. Im 3. Anlauf schafften es die Berner in der Champions League zum ersten Mal, europäisch zu überwintern. Dank dem 2:0-Sieg gegen Roter Stern Belgrad steht der Schweizer Meister fix im Sechzehntelfinal der Europa League.

Mit seinem ersten Tor in der «Königsklasse» avancierte Blum in der 29. Minute zum gelbschwarzen Matchwinner. «Es ist ein sehr schöner Moment, in der Champions League im Wankdorf einen Treffer zu erzielen. Es ist sicher auch für mich persönlich wichtig, aber vor allem natürlich für das Team, dass wir gewinnen konnten und ich einen Beitrag dazu geleistet habe, dass wir europäisch überwintern können.»

01:58 Video Blum: «Hauptsache, der Ball war drin. Der Rest interessiert mich nicht.» Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Dieser Beitrag war zu Beginn der Saison noch eher bescheiden. Das «Hinspiel» in Belgrad hatte der 22-Jährige – wie so oft zu Beginn in dieser Spielzeit – von der Bank aus mitverfolgt. YB-Trainer Raphael Wicky schenkte sein Vertrauen auf der rechten Aussenverteidigerposition zunächst Rückkehrer Saidy Janko, auch weil Blum aufgrund der U21-EM im Sommer verspätet ins Mannschaftstraining eingestiegen war.

Stammplatz zurückerobert

Seit Anfang Oktober hat Blum seinen Stammplatz aber zurückerobert und zahlt das Vertrauen mit konstanten Leistungen zurück. Mausert sich der der Mann aus dem eigenen Nachwuchs zum Kandidaten für die Nationalmannschaft? «Es wäre sicher ein Ziel und ein Traum, einmal für die Nati aufzulaufen», so Blum zu seinen Ambitionen. Er werde alles dafür tun, mache sich aber noch keine grossen Gedanken, ob er an der EURO im kommenden Sommer in Deutschland mit von der Partie sein könnte.

Blum dürfte sicher entgegenkommen, dass die Konkurrenz in der Nationalmannschaft auf seiner Position zumindest in den Augen von Trainer Murat Yakin bescheiden ist. Hinter Silvan Widmer, der erst am Wochenende nach langer Verletzungspause auf den Platz zurückgekehrt ist, hat Yakin auch nach zwei Jahren als Nati-Trainer noch keine nominelle Nummer 2 gefunden. Blum hat am Dienstag fraglos Argumente geliefert, zumindest in den erweiterten Kandidatenkreis aufgenommen zu werden.