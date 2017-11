Manchester City jubelt, Napoli im Elend

Mittwoch, 1. November 2017, 22:42 Uhr

Manchester City hat mit einem 4:2-Sieg in Neapel das Achtelfinal-Ticket der Champions League gelöst. Der Serie-A-Leader hingegen steht vor dem Out. In den Gruppen E und G ist noch keine definitive Entscheidung gefallen.

Zusammenfassung Manchester City - Napoli Zusammenfassung Donezk - Feyenoord Zusammenfassung Liverpool - Maribor Zusammenfassung Sevilla - Spartak Moskau Zusammenfassung Besiktas - Monaco Zusammenfassung Porto - Leipzig Zusammenfassung Manchester City - Napoli 4:58 min, vom 1.11.2017

Zusammenfassung Donezk - Feyenoord 1:16 min, vom 1.11.2017

Zusammenfassung Liverpool - Maribor 4:02 min, vom 1.11.2017

Zusammenfassung Sevilla - Spartak Moskau 0:57 min, vom 1.11.2017

Zusammenfassung Besiktas - Monaco 2:07 min, vom 1.11.2017

Zusammenfassung Porto - Leipzig 1:07 min, vom 1.11.2017 Mit dem 4. Sieg im 4. Spiel schiesst sich Manchester City in die Achtelfinals. Napoli hingegen hat nur noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen.

In der Gruppe E spitzt sich der Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase zu. Liverpool bleibt Leader, Sevilla klettert auf Kosten von Spartak Moskau auf Rang 2.

Auch in der Gruppe G ist noch alles offen. Für den letztjährigen Halbfinalisten Monaco wird es allerdings eng.

Alles zur Gruppe H und dem 3:1-Sieg von Tottenham über Real erfahren Sie hier. Gruppe F: Napoli braucht ein kleines Wunder Das Duell zwischen dem Leader der Premier League und dem Leader der Serie A entschied Manchester City für sich. Die «Citizens» setzten sich auswärts gegen Napoli mit 4:2 durch und sicherten sich mit dem 4. Sieg im 4. Spiel das Achtelfinal-Ticket. Sergio Agüero erzielte den vorentscheidenden Treffer zum 3:2 in der 69. Minute. Es war der 178. Treffer des Argentiniers im Dress von Manchester City – er ist damit alleiniger Klub-Rekordtorschütze. Weil Schachtar Donezk einen 3:1-Heimsieg über das noch punktelose Feyenoord Rotterdam feierte, beträgt Napolis Rückstand auf Rang 2 nun 6 Punkte. Bei 2 verbleibenden Partien haben die Süditaliener nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen. 178: Das Rekordtor von Sergio Agüero 0:18 min, vom 1.11.2017 Gruppe E: Heimsiege für Liverpool und Sevilla Gruppenfavorit Liverpool gewann auch die zweite Partie gegen Maribor. Nach der 7:0-Gala im Auswärtsspiel siegte das Team von Coach Jürgen Klopp an der Anfield Road mit 3:0. Im zweiten Spiel der Gruppe E revanchierte sich Sevilla mit einem 2:1-Heimsieg bei Spartak Moskau. Dank Toren von Clément Lenglet und Ever Banega sind die Spanier neu erster Verfolger von Tabellenleader Liverpool. Spartak Moskau weist aber nur 3 Punkte Rückstand auf die «Reds» auf und hat weiterhin noch Chancen auf den Gruppensieg. Gruppe G: Besiktas beinahe durch – Porto verschafft sich Luft Der türkische Meister Besiktas Istanbul gab zwar erstmals Punkte ab, machte aber dennoch einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinals. Besiktas spielte zuhause gegen den letztjährigen Halfbinalisten Monaco 1:1. Für die Monegassen hingegen wird die Luft immer dünner. Weil Porto Leipzig zuhause aber 3:1 schlug, können sich nach wie vor alle Teams für die K.o.-Phase qualifizieren. Die Portugiesen liegen neu auf Rang 2. Diese Teams sind für die Achtelfinals qualifiziert Gruppe A

- Gruppe B

Paris SG, Bayern München Gruppe C

- Gruppe D

- Gruppe E

- Gruppe F

Manchester City

Gruppe G

- Gruppe H

Tottenham Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 01.11.2017, 20:10 Uhr

sta/tre