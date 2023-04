Manchester City hat in der Champions League dank einem 1:1 bei den Bayern (Hinspiel 3:0) souverän die Halbfinals erreicht.

Matchwinner für City war Erling Haaland – Unglücksrabe für die Bayern war Dayot Upamecano.

Im Halbfinal trifft ManCity auf Titelverteidiger Real Madrid.

Das Wunder blieb am Mittwochabend in der Allianz-Arena aus. Die Bayern spielten nach dem 0:3 vor einer Woche im Rückspiel gegen Manchester City nur 1:1 und blieben wie schon im Vorjahr (gegen Villarreal) im Viertelfinal hängen. Damit kann die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in dieser Saison nur noch einen Titel gewinnen: jenen in der Bundesliga.

Upamecano unglücklich, Haaland Matchwinner

Nach dem Hinspiel war sehr viel über fehlende Zentimeter bei Bayerns Goalie Yann Sommer diskutiert worden. Im Rückspiel liess sich der Schweizer Nati-Keeper nichts zu Schulden kommen – ganz im Gegensatz zu seinem Vordermann Dayot Upamecano. Der französische Innenverteidiger, der schon vor einer Woche keine gute Figur gemacht hatte, zog einen unglücklichen Abend ein und sorgte gleich für drei Aufreger, einer davon war für die Bayern fatal:

18. Minute: Upamecano holt als letzter Mann den alleine aufs Tor stürmenden Erling Haaland von den Beinen und bekommt von Schiedsrichter Clément Turpin aus Frankreich die Rote Karte gezeigt. Doch Upamecano hat Glück: Der Linienrichter hat ein Abseits angezeigt, welches vom VAR bestätigt wird. Upamecano darf weiterspielen.

35. Minute: Ilkay Gündogan schiesst aufs Tor, der Ball springt Upamecano an den Arm. Turpin zeigt auf den Punkt und verwarnt seinen Landsmann. Haaland tritt zum Elfmeter an, zimmert das Leder aber über die Latte (37.).

00:47 Video Haaland haut Penalty über die Latte Aus Sport-Clip vom 19.04.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

57. Minute: Genau 15 Sekunden, nachdem Ederson gegen Kingsley Coman das 0:1 verhindert hat, liegt der Ball im Bayern-Tor. Mit einem weiten Ball wird Kevin De Bruyne lanciert, welcher Haaland bedient. Upamecano ist zwar beim Norweger, rutscht aber ohne Fremdeinwirkung weg. Haaland steht alleine vor Sommer und haut den Ball unhaltbar ins Netz. Es ist sein 12. CL-Treffer in dieser Kampagne.

00:52 Video Upamecano rutscht weg – Haaland netzt ein Aus Sport-Clip vom 19.04.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Nach dem Treffer der Gäste war die Entscheidung in München gefallen. Die Bayern hätten jetzt schon drei Tore benötigt, um noch eine Verlängerung zu erzwingen. Doch mehr als der Ausgleich durch einen Penalty von Joshua Kimmich in der 83. Minute – der Ball war Manuel Akanji zuvor unglücklich an die Hand gesprungen – wollte den Deutschen nicht gelingen. In der Schlussphase wurde ein aufgebrachter Tuchel noch auf die Tribüne geschickt.

00:39 Video Akanji im Pech – Kimmich mit Ehrentreffer Aus Sport-Clip vom 19.04.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Jetzt wartet Real Madrid auf die «Citizens»

Die Bayern hatten die erste halbe Stunde der Partie dominiert und waren durch Leroy Sané zu zwei guten Chancen auf die Führung gekommen (17. und 21.). Danach glich sich das Geschehen aus. Die Münchner hatten mit Rückkehrer Eric Maxim Chuopo-Moting im Sturmzentrum und mit dem eigentlichen Captain Thomas Müller auf der Bank begonnen.

Manchester City zog gänzlich ohne zu zittern in die Halbfinals ein und darf weiter vom ersten Titel in der «Königsklasse» träumen. Die Hürde in den Final ist aber eine hohe: Das Team von Pep Guardiola trifft am 9./10. und 16./17. Mai auf Titelverteidiger und Rekordgewinner Real Madrid.