In der Champions League kommt es am Mittwoch zum Kracherduell zwischen ManCity und Inter Mailand – und damit auch zur Final-Reprise von 2023.

Legende: Aktuell nicht zu bremsen Erling Haaland. Keystone/Dave Thompson

Sortiert man die aktuelle Premier-League-Tabelle nach geschossenen Toren, findet man wenig überraschend Meister und Leader Manchester City an der Spitze (11), dahinter folgen Chelsea (8), Liverpool und Aston Villa (je 7). Mit Erling Haaland stielt sich sensationell auch ein Spieler in diese eigentliche Klub-Rangliste: Der Norweger steht mit seinen 9 Toren nach 4 Spielen (neuer Rekord) auf Platz 2 und damit vor allen gegnerischen Teams.

Die italienische Defensive von Inter Mailand um Goalie Yann Sommer wird am Dienstag beim Auftakt in die Champions League also besonders gefordert sein. Die Reprise des Finals der vorletzten Ausgabe ist diesmal Teil der 1. Runde der neuen Ligaphase. Damals, im Juni 2023, siegte ManCity dank einem Tor von Rodri 1:0 und holte sich den 1. Titel in der Champions League.

Je mehr Spiele er für diesen Klub bestreitet, desto besser wird er.

Während die «Citizens» in England mit dem Punktemaximum an der Spitze stehen, ist Inter in der heimischen Liga mit 2 Siegen und 2 Remis noch nicht vollends auf Touren gekommen. Tabellenplatz 3 täuscht zudem über die teils mässigen Auftritte hinweg. Erschwerend kommt für den Mittwoch hinzu, dass die «Nerazzurri» kurzfristig auf Teamstütze Federico Dimarco (Muskelverletzung) und Routinier Marko Arnautovic (krank) verzichten müssen.

Haaland wird «natürlich» besser

Neben einem gelungenen Start ins neue Format der «Königsklasse» gilt es für den Mailänder Klub auch, Haaland ein spezielles Jubiläum zu vermiesen respektive dieses hinauszuzögern. Der norwegische Superstar hat seit seinem Wechsel nach Manchester im Sommer 2022 in 103 Spielen 99 Tore erzielt – die runde Nr. 100 könnte am Mittwoch fallen.

«Je mehr Spiele er für diesen Klub bestreitet, desto besser wird er», schwärmt sein Trainer Pep Guardiola. «Und dies nicht, weil wir etwas Besonderes gemacht haben oder er etwas Besonderes übt. Es geschieht auf natürliche Weise.»

07:04 Video Archiv: ManCity gewinnt CL-Final gegen Inter Aus Sport-Clip vom 10.06.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 4 Sekunden.

ManCity, bei dem mit Manuel Akanji ebenfalls ein Schweizer mitmischt und der bislang jede mögliche Spielminute absolviert hat, darf im Kracherduell zudem zu Hause ran. Die englischen Überflieger haben kein europäisches Heimspiel in der regulären Spielzeit mehr verloren, seit Lyon im September 2018 (!) zu Gast war. Dazwischen trübt einzig das Viertelfinal-Out nach Penaltyschiessen vom letzten April gegen Real Madrid die eindrückliche Bilanz.