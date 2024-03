Paris ne t'aime plus

Legende: Beziehungsstatus: Es ist kompliziert Seit ruchbar wurde, dass Kylian Mbappé seine Zukunft nicht in Paris sieht, ist das Verhältnis zu Fans und Klub frostig. Keystone/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Seit durchsickerte, dass Kylian Mbappé seinen Vertrag nicht verlängert, ist die Liebe in Paris erkaltet. In der Liga kam er nur noch auf 138 von 270 möglichen Minuten, zuletzt wechselte ihn Luis Enrique gegen Monaco (0:0) zur Pause aus. Man wolle sich daran gewöhnen, ohne ihn zu spielen, so Luis Enrique.

Mbappé setzte sich nach der Auswechslung gekränkt zu seiner Mutter statt den Noch-Kollegen. Eine Woche vorher gegen Rennes (1:1) war er von den eigenen Fans ausgepfiffen worden.

Dass PSG am Dienstag bei Real Sociedad die Achtelfinals der Champions League übersteht, ist nach dem 2:0 im Hinspiel absehbar. Der Gewinn der «Königsklasse» mit Mbappé scheint indes unwahrscheinlich. Mit seinem Abgang endet die Pariser Glamour-Ära. Für ihn und Neymar überwies PSG über 400 Millionen Euro. Lionel Messi stiess später ablösefrei dazu. Ab Sommer wirkt von den Weltstars keiner mehr an der Seine.

Trotz sagenhafter 244 Tore in 283 Pflichtspielen könnten sich Mbappé und PSG ohne Liebe trennen. Ausser er schafft das fast Undenkbare: PSG zum CL-Titel zu schiessen.