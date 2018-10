Mini-Sieg im Old Trafford

Juventus Turin schlägt im Spitzenspiel der Gruppe H Manchester United auswärts mit 1:0.

Paulo Dybala erzielt in der 17. Minute den entscheidenden Treffer, die Vorarbeit liefert Cristiano Ronaldo.

Mit dem 3. Sieg in Folge nimmt Juve damit Kurs auf die K.o.-Phase.

Ausgerechnet Paul Pogba hätte eine Viertelstunde vor Schluss die Partie im Old Trafford gegen seine ehemaligen Teamkameraden neu lancieren können. Doch anstatt im Tor landete der Schlenzer des Franzosen am linken Pfosten, prallte von dort an den Kopf von Juve-Torhüter Wojciech Szczesny und von da ins Aus.

Es wäre der etwas glückhafte Ausgleich gewesen für Manchester United, das in der 2. Halbzeit je länger je mutiger nach vorne spielte, gegen die massierte Turiner Defensive aber nur selten zum Abschluss kam.

Ronaldo glänzt als Vorbereiter

Die Gäste aus Turin hatten sich zu diesem Zeitpunkt immer weiter in die eigene Platzhälfte zurückgezogen und den Vorsprung clever verwaltet. Vor dem Pausentee waren sie noch deutlich aktiver gewesen und verdient in Führung gegangen. Paulo Dybala verwertete Cristiano Ronaldos Hereingabe in der 17. Minute zum 1:0. United-Keeper David de Gea war gegen den Schuss aus kurzer Distanz chancenlos.

Ronaldo seinerseits verpasste es, seine abermalige Rückkehr ins Old Trafford mit einem Tor zu krönen. In der 51. Minute scheiterte der Portugiese mit einem satten Schuss an De Gea.

Juve mit dem Punktemaximum

Dank dem 3. Sieg en suite führt Juventus die Tabelle in der Gruppe H mit 5 Punkten Vorsprung auf Manchester an. Die Qualifikation für die K.o.-Phase dürfte nur noch Formsache sein. Derweil bleibt es für das Team von Jose Mourinho im Kampf um Platz 2 spannend. Ein Punktgewinn im Rückspiel in 3 Wochen wäre für United Gold wert.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 23.10.18, 20:00 Uhr