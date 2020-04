Am Mittwoch zeigen wir das legendäre Champions-League-Final zwischen aus dem Jahr 2005 re-live.

Legende: Der späte Held Liverpool-Goalie Jerzy Dudek. Keystone

«Das Wunder von Istanbul», die «magische Nacht» – Superlativen gibt es zur Genüge für den Champions-League-Final 2005 im Atatürk-Olympiastadion. Am Mittwoch öffnet SRF deshalb wieder sein Sportarchiv und lässt diesen legendären Moment aufleben.

Ab 20:10 Uhr können Sie das Spiel zwischen der AC Milan und Liverpool in voller Länge und mit Originalkommentar von Dani Wyler mitverfolgen. Zu sehen gibt es die Partie auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Epischer Spielverlauf

Die «Reds» aus England hatten sich vor 15 Jahren ihren 5. Titel in der «Königsklasse» in extremis dank einem 6:5 nach Penaltyschiessen geholt. Goalie Jerzy Dudek avancierte dabei mit seinen eigenartigen Abwehrmethoden zum Helden. Zuvor hatte Liverpool in der 2. Halbzeit ein einen 0:3-Rückstand mit 3 Treffern innert 6 Minuten noch aufgeholt.