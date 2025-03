Es ist ja nicht so, dass es in der Geschichte der Champions League noch keine wundersamen Wenden gegeben hat. Das ist für PSV Eindhoven die gute Nachricht. Die schlechte? Einen 6-Tore-Rückstand hat noch kein Team wettgemacht. Die Niederländer, die das Hinspiel zuhause gleich mit 1:7 verloren haben, bräuchten am Mittwoch beim Gastspiel in Arsenal also nichts weniger als die grösste Wende, welche die «Königsklasse» je gesehen hat.

Es gibt durchaus Beispiele, von denen sich die PSV inspirieren lassen kann. In bester Erinnerung dürfte vielen noch das spektakuläre Achtelfinal-Rückspiel zwischen Barcelona und PSG von 2017 sein. Nachdem die Katalanen das Hinspiel in Paris mit 0:4 verloren hatten, schien die Messe gelesen.

Was sich dann aber im Camp Nou abspielte, kann getrost als Wunder von Barcelona bezeichnet werden. Nach dem Treffer von Edinson Cavani zum 1:3 für PSG nach gut einer Stunde benötigten die Katalanen 3 Treffer, um doch noch in die Viertelfinals einzuziehen. Und diese fielen tatsächlich: in der 88., 90.+1 und 90.+5 Minute!

Legende: Im Camp Nou brechen alle Dämme Die Barcelona-Spieler nach dem 6:1 durch Sergi Roberto tief in der Nachspielzeit. Keystone/Quique Garcia/EPA

Es ist nicht die einzige Wende, aus welcher die Niederländer zumindest etwas Hoffnung schöpfen können:

Galatasaray Istanbul – Neuchâtel Xamax (Achtelfinal-Rückspiel 1988):

Nach dem 3:0 im Hinspiel begannen die Neuenburger mit Gilbert Gress an der Seitenlinie bereits gross zu träumen. Die Türken zeigten sich im Rückspiel dann erbarmungslos und schafften mit einem 5:0-Sieg die Wende.

Nach dem 3:0 im Hinspiel begannen die Neuenburger mit Gilbert Gress an der Seitenlinie bereits gross zu träumen. Die Türken zeigten sich im Rückspiel dann erbarmungslos und schafften mit einem 5:0-Sieg die Wende. Deportivo La Coruña – AC Milan (Viertelfinal-Rückspiel 2004):

Eine bittere Erfahrung machte vor 11 Jahren die AC Milan mit Kaka, Maldini, Pirlo und Co., nachdem die Italiener das Hinspiel zuhause mit 4:1 gewonnen hatten. In Spanien ging das Star-Ensemble 0:4 unter und musste unerwartet noch die Segel streichen.

Eine bittere Erfahrung machte vor 11 Jahren die AC Milan mit Kaka, Maldini, Pirlo und Co., nachdem die Italiener das Hinspiel zuhause mit 4:1 gewonnen hatten. In Spanien ging das Star-Ensemble 0:4 unter und musste unerwartet noch die Segel streichen. Liverpool – Barcelona (Halbfinal-Rückspiel 2019):

Vor 6 Jahren reichte dem FC Barcelona ein 3:0-Sieg aus dem Hinspiel nicht zum Finaleinzug. An der Anfield Road gingen die Katalanen mit 0:4 unter. Mittendrin: Xherdan Shaqiri, der mit der Flanke zum 3:0 der «Reds» glänzte.