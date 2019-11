Real Madrid muss sich gegen PSG nach 2:0-Führung mit einem 2:2 zufriedengeben, womit die Franzosen als Gruppensieger feststehen.

Weil sich Brügge bei Galatasaray einen Punkt erkämpft hatte, stand Real schon vor seiner Partie als Achtelfinalist fest.

Auch Tottenham und Manchester City schaffen den vorzeitigen Sprung in die K.o.-Phase.

Die erste freudige Nachricht machte im Santiago Bernabeu noch vor dem Anpfiff die Runde: Weil Galatasaray und Brügge 1:1 gespielt hatten, konnte nach PSG auch Real Madrid nicht mehr von den Achtelfinal-Plätzen verdrängt werden.

Noch besser wurde die Gemütslage bei den frei aufspielenden Madrilenen in der 17. Minute. Nach einem Konter, herrlich vom omnipräsenten Eden Hazard initiiert, landete der Ball via Pfosten bei Karim Benzema. Dieser hatte keine Mühe, das Leder zur verdienten Führung über die Linie zu bugsieren.

Der VAR hat's gesehen

Richtig brenzlig wurde es für die Spanier unmittelbar vor der Pause: Mauro Icardi konnte alleine aufs Tor der Hausherren losziehen und wurde rüde von Real-Keeper Thibaut Courtois umgegrätscht. Schiedsrichter Artur Soares Dias zeigte dem Belgier Rot und deutete auf den Punkt. Nach Intervention des VAR, der in der Entstehung des Angriffs ein vorgängiges Foul geortet hatte, nahm der Unparteiische sowohl Penaltypfiff als auch Platzverweis zurück.

Nach dem Seitenwechsel war das Team von Zinédine Zidane dem 2. Treffer lange näher als PSG dem Ausgleich – trotz Einwechslung von Neymar. In der 79. Minute war es dann abermals Benzema, der für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte.

Kylian Mbappé gelang nach einem Missverständnis von Raphaël Varane und Courtois nur 2 Minuten später der Anschlusstreffer. Wieder 2 Zeigerumdrehungen danach sorgte Pablo Sarabia für den überraschenden Ausgleich. Weil es dabei blieb (der vielgescholtene Gareth Bale knallte kurz vor Schluss noch einen Freistoss an den Pfosten), steht PSG als Sieger der Gruppe A fest.

Brügge mit Last-Minute-Remis

Galatasaray Istanbul kann in dieser Champions-League-Kampagne einfach nicht gewinnen. Kurz vor Schluss dribbelte sich Brügge-Spieler Krépin Diatta ins Zentrum, schlenzte den Ball in die lange Ecke und sicherte seinen Farben so das 1:1-Unentschieden.

«Gala» hatte zuvor in seinem 5. Spiel durch Adem Büyük (11.) das 1. Tor überhaupt erzielen können. Dieses Remis half primär Real Madrid. Brügge und Istanbul rangeln «nur» noch um den 3. Platz, der zur Europa-League-Teilnahme berechtigt. Die Belgier empfangen zum Abschluss am 11. Dezember Real Madrid, die Türken gastieren in Paris.

