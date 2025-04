Legende: Stehen im Zentrum der Kritik an Real Madrid Trainer Carlo Ancelotti und Stürmerstar Kylian Mbappé. Keystone/EPA/Mariscal

Eine weitere magische Champions-League-Nacht sollte es im mythischen Santiago Bernabeu werden. Davon war Real am Mittwochabend aber so weit entfernt wie Madrid von London. Zu keinem Zeitpunkt des Viertelfinal-Rückspiels geriet Arsenal ernsthaft in Gefahr, das 3:0-Polster aus dem Hinspiel noch aus den Händen zu geben.

Dafür benötigten die «Gunners» nicht einmal eine überdurchschnittliche Leistung. Gegen dieses Real Madrid genügte ein solider Auftritt. Das Gesamtskore von 5:1 zugunsten der Engländer geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung.

Harmlos, ideenlos – chancenlos

Während Arsenal seinen ersten Halbfinal-Einzug in der «Königsklasse» seit 16 (!) Jahren bejubelt, ist bei Real Madrid Wunden lecken angesagt. Das Ausscheiden an sich ist dabei nicht das grösste Problem. Es ist vor allem die Art und Weise, wie man aufgetreten ist, welche beim Champions-League-Rekordsieger und seiner Anhängerschaft die Alarmglocken läuten lassen.

Wo war Kylian Mbappé?

Wo war Jude Bellingham?

Wo war Rodrygo?

Wo war die Ausstrahlung, die Real genau in solchen Spielen vom Rest der Konkurrenz abhebt?

Zuweilen hatte man fast schon Mitleid mit den Real-Akteuren. Es fehlte nicht an Einsatz, auch nicht an Motivation. Es fehlte an Qualität – und zwar gleichermassen vorne wie hinten. Ein wirklicher Plan, wie man die tief stehende Abwehr Arsenals überlisten will, war nicht erkennbar.

Symptomatisch dafür steht der einzige Treffer der Madrilenen in diesem Viertelfinal-Duell, erzielt durch Vinicius Junior. Ohne die Mithilfe von Verteidiger William Saliba wäre das zwischenzeitliche 1:1 im Rückspiel nicht zustande gekommen.

Ancelotti unter Druck

Wer ist bei Real Madrid hauptverantwortlich für diese Schmach? Sind es die Spieler, welche ihr zweifelsohne grosses Potenzial in dieser Saison nicht abrufen können? Ist es Trainer Carlo Ancelotti, der taktisch keine Lösungen findet? Oder ist es gar Präsident Florentino Perez, der mit dem Transfer von Mbappé ein zuvor intaktes Mannschaftsgefüge aus dem Gleichgewicht gebracht hat?

Ich weiss nicht, wie es weitergeht. Und ich will es auch nicht wissen.

Diese Fragen werden sich die Real-Verantwortlichen in diesen Tagen stellen müssen. Das schwächste Glied in einem Mannschaftssport ist bekanntlich der Trainer. Mit Ancelotti hat Real Madrid drei Champions-League-Titel geholt, der Italiener ist – gemessen an den Trophäen – schon jetzt der erfolgreichste Real-Coach der Geschichte. Nun aber scheint er seine Schützlinge nicht mehr zu erreichen.

Nach dem Rückspiel gegen Arsenal reagierte der 65-Jährige wie folgt auf die Frage nach seiner Zukunft bei Real: «Ich weiss nicht, wie es weitergeht. Und ich will es auch nicht wissen.» Ancelottis Vertrag läuft noch bis im Sommer 2026. Ob er diesen erfüllen darf, scheint aktuell so unklar wie noch nie während seiner 2. Amtszeit in Madrid: «Wann immer ich Real verlasse, kann ich mich nur beim Klub bedanken – ob mein Vertrag endet oder nicht, ist für mich nicht wichtig», sagte Ancelotti und fügte an: «Es kann morgen sein, in 10 Tagen, in einem Monat oder in einem Jahr.»

Noch sind 2 Titel möglich

Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Arsenal ist die Titelverteidigung in der Champions League nicht mehr möglich. Noch besteht für Real Madrid aber die Chance auf den Gewinn von 2 anderen Trophäen in dieser Saison. In der Copa del Rey steht am 26. April der Final gegen Erzrivale Barcelona an. Und in der Meisterschaft liegt Real 7 Runden vor Schluss 4 Punkte hinter Barça auf Platz 2.

Champions League