Mit seinen Paraden im CL-Final am Samstagabend in Paris gegen den FC Liverpool hatte Torwart Thibaut Courtois grossen Anteil am Titel von Real Madrid. Mehrmals parierte der 30-Jährige gegen Mohamed Salah und Sadio Mané stark und sicherte den «Merengues» damit den 14. Titel in der Königsklasse.

Bereits vor der Partie hatte der Belgier die «Königlichen» für ihre Winner-Mentalität gelobt: «Wenn man gegen Real Madrid spielt, weiss man, dass sie Endspiele gewinnen. Jetzt stehe ich auf der guten Seite der Geschichte.»

Eine Aussage, die die Fans des Stadtrivalen Atletico besonders schmerzte, schliesslich hatte der Torhüter zwischen 2011 und 2014 für die «Colchoneros» gespielt und unter anderem den CL-Final 2014 gegen Real nach Verlängerung verloren.

Einige Atletico-Anhänger nahmen diese Aussagen nun zum Anlass, die Ehrenplakette des Belgiers vor dem eigenen Stadion aus dem Boden zu spitzen und achtlos wegzuwerfen. Besonders brisant dabei: Enrique Cerezo, der Klub-Präsident hatte zuvor auf eine Frage nach der Courtois-Plakette eben dies geantwortet: «Nehmen Sie eine Hacke und eine Schaufel und entfernen Sie sie.» Dies haben Atleticos Fans nun erledigt.