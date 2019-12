Mehr aus dieser Rubrik

Das Wunder von Atalanta

Null Punkte, ein Torverhältnis von 2:11. Nur die allergrössten Optimisten setzten nach 3 Runden noch auf Atalanta. Doch der italienische Champions-League-Debütant mit dem Schweizer Remo Freuler drehte auf, trotzte Manchester City ein Remis ab und schlug sowohl Dinamo Zagreb als auch Schachtar Donezk. Nach 3 Niederlagen zum Auftakt noch in die Achtelfinals? Das hat es in der Historie der Königsklasse noch nie gegeben.

Die Rekord-Bayern

Die europäische Bühne ist für Bayern München eine äusserst willkommene Abwechslung. Herrscht in der Bundesliga mit Rang 7 derzeit Tristesse, blüht der deutsche Rekordmeister international so richtig auf. 18 Punkte und ein Torverhältnis von 24:5 – das ist Rekord. Erst als 7. Team erreichten die Münchner das Punktemaximum. Mit Robert Lewandowski, der 10 Mal einnetzte, wusste man den gefährlichsten Stürmer in seinen Reihen.

Bayern bis Jahresende ohne Coman Bayern München muss im Jahresendspurt ohne Kingsley Coman auskommen. Der französische Nationalspieler erlitt im Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur ohne Fremdeinwirkung einen Kapseleinriss am linken Knie. Zudem hat sich der 23-jährige Stürmer die Bizepssehne gezerrt und das Gelenk gestaucht. Damit wird Coman die letzten 3 Bundesligapartien vor Weihnachten verpassen.

Ajax Amsterdams Abstieg

Im Vorjahr scheiterte Ajax mit begeisterndem Offensivfussball erst knapp in einem engen Halbfinal-Duell gegen Tottenham Hotspur. Nun müssen die Niederländer – trotz wiederum spektakulären Partien – bereits nach der Vorrunde die Segel streichen und ihr Europa-Abenteuer in der Europa League fortsetzen. In einer schwierigen Gruppe musste man Chelsea und dem überraschenden Poolsieger Valencia den Vortritt lassen.

Die Kleinen müssen draussen bleiben

Was unter anderem mit dem Out von Ajax besiegelt wurde: In der K.o.-Phase stehen ausschliesslich Mannschaften aus den 5 grossen Ligen – ein Novum. Folgendermassen ist die Verteilung: Je 4 Teams kommen aus England und Spanien, je 3 aus Deutschland und Italien, 2 aus Frankreich.

Alle 16 Achtelfinalisten und die Europa-League-Teilnehmer

Gruppensieger

Gruppenzweite Europa League

A PSG Real Madrid

Brügge

B Bayern München

Tottenham Olympiakos

C Manchester City

Atalanta Bergamo

Schachtar Donezk

D Juventus Turin

Atletico Madrid

Leverkusen

E Liverpool Napoli Salzburg F Barcelona Dortmund Inter Mailand

G Leipzig Lyon

Benfica H Valencia Chelsea Ajax

