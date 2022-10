Legende: Des einen Freud, des andern Leid Benficas Penalty-Torschütze Joao Mario dreht jubelnd ab, Juves Adrien Rabiot im Hintergrund hat genug gesehen. imago images/HMB-Media

«Diese Niederlage ist auch eine Möglichkeit, in der Meisterschaft wieder in Gang zu kommen», sagte Juventus-Trainer Massimiliano Allegri nach dem 3:4 gegen Benfica in Lissabon. Die stolzen Turiner sind erstmals seit der Saison 2013/2014 in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden, haben 4 von 5 Partien verloren und insgesamt eine schlechte Figur gemacht.

Die Durchhalteparolen Allegris kommen in den italienischen Medien nicht besonders gut an. «Er bleibt unter Vertrag, aber sein Schicksal ist besiegelt», schrieb die Gazzetta dello Sport vielsagend. Und Tuttosport fragt auf seiner Titelseite über einem Bild des 55-Jährigen: «Wer bezahlt den Schaden?»

04:55 Video Benfica wirft Juve aus der Champions League Aus Sport-Clip vom 25.10.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Folgt sogar die totale Blamage?

Während sich Allegri auf die Meisterschaft konzentrieren will, wo sein Team lediglich auf Platz 8 liegt, droht der «Alten Dame» gar das komplette europäische Aus. Nächsten Mittwoch schliesst man die CL-Kampagne gegen PSG ab. Holt Maccabi Haifa gegen Benfica Lissabon mehr Punkte, würde Juventus auch die Europa League verpassen.

Der Hoffnungsschimmer der Italiener dürfte sein, dass die Portugiesen ihrerseits einen bärenstarken Eindruck hinterlassen und gerade auf der anderen Seite der emotionalen Skala unterwegs sind.

Nunez wird nicht vermisst

Nach dem Abgang von Topstürmer Darwin Nunez zu Liverpool im Sommer befürchtete man bei Benfica einen Leistungseinbruch. Doch der Champions-League-Viertelfinalist des letzten Jahres hat sich unter dem neuen Trainer Roger Schmidt bisher rein gar nichts zuschulden kommen lassen.

20 Pflichtspiele, 17 Siege, 3 Unentschieden stehen zu Buche. Benfica, das auf dem Weg in die CL-Gruppenphase noch zwei Quali-Runden überstehen musste, führt die Tabelle in der heimischen Liga mit 6 Punkten Vorsprung vor Braga und Dauerrivale Porto komfortabel an. Am vergangenen Wochenende gab es einen 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Porto. Torschütze Rafa Silva befindet sich in einer beneidenswerten Form und hat auch in der «Königsklasse» schon dreimal getroffen.

00:39 Video Rafa Silva glänzt beim 3:1 Aus Sport-Clip vom 25.10.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Schmidt lobt den Teamgeist

«Heute war ein grosser Tag für Benfica», betonte Schmidt nach dem Torspektakel gegen Juve und redete seinen Einfluss herunter. «Das hat mit den Spielern zu tun, wie sie spielen – mit hoher Qualität, Mentalität und einem guten Teamgeist. Ohne all das wäre es unmöglich, die ganze Zeit so gut zu spielen.» Worte, die man derzeit über Juventus nicht hört.