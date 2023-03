Legende: Rettete für Goalie Sommer Bayerns Verteidiger De Ligt (links). imago images/ActionPictures

Die Münchner Tafel freut sich über rund 700 Kilogramm Schokolade für bedürftige Menschen. Bayern München regte die Verteilung an die Hilfsorganisation an – zumal die Spieler bei der Ankunft des Wagens nicht mehr an der Säbener Strasse weilten.

Die Lieferung war aber nicht Sommers Tat, sondern eine Werbeaktion einer Schweizer Schokoladenfirma. «Er kriegt einen Lastwagen voll Schweizer Schokolade von mir», hatte der Nati-Goalie gesagt, nachdem De Ligt beim 2:0-Sieg im Achtelfinal der Champions League gegen Paris Saint-Germain einen Fehler von ihm ausgebügelt hatte.

Video Sommer: «Werde De Ligt einen Lastwagen voller Schweizer Schokolade vor die Haustür stellen» Aus Sport-Clip vom 08.03.2023. Video Sommers Patzer bleibt ohne Folgen Aus Sport-Clip vom 08.03.2023.

Vier Paletten mit rund 700 kg Schokolade gelangten in einem Kleintransporter nach München. Am Schluss ging die süsse Ladung an die Münchner Tafel. Diese versorgt pro Woche mehr als 23'000 Gäste mit 130'000 kg Lebensmitteln an 28 Verteilstellen in München. Dessen Sprecher Steffen Horak sagte, dass gerade die über 7000 Kinder für die Schokolade sehr empfänglich seien.