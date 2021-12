Bereits ein Remis hätte Villarreal im «Final» um das letzte verbliebene Achtelfinal-Ticket gegen Atalanta gereicht. Doch die Spanier liessen sich nicht auf einen Resultat-Poker ein. Bereits in der 3. Minute ging das Team von Coach Unai Emery in Bergamo in Führung.

Atalanta-Verteidiger Merih Demiral leistete sich im Aufbau einen Fehler, Dani Parejo nutzte das Malheur sofort aus und lancierte den freistehenden Arnaut Danjuma mit einem Steilpass. Allein auf weiter Flur liess sich der Niederländer die Topchance nicht nehmen und erwischte Goalie Juan Musso überlegt zwischen den Beinen.

Effizientes Villarreal

Atalanta erholte sich schnell vom frühen Schock, spielte munter nach vorne und kam dem Ausgleich zuweilen nahe. Remo Freuler sah seinen schönen Schlenzer in der 15. Minute aber vom stark reagierenden Geronimo Rulli pariert. Villarreal hielt auch in der Folge hinten dicht und schlug vorne eiskalt zu. Kurz vor der Pause erreichte eine Hereingabe von Moi Gomez im Sechzehner Étienne Capoue, der aus 5 Metern mit einem strammen Schuss auf 2:0 erhöhte.

Nach der Pause kam es für die Bergamasken sogar noch schlimmer, als Danjuma nach einer schönen Einzelleistung von Gerard Moreno seinen Doppelpack schnürte (51.).

00:34 Video Moreno vernascht Palomino, Danjuma erledigt den Rest Aus Sport-Clip vom 09.12.2021. abspielen

Atalantas Reaktion kommt zu spät

Mit dem Rücken zur Wand drehten die Italiener nochmals auf und wurden in der 71. Minute für den immensen Aufwand mit dem 1:3 belohnt. Der Schuss von Joker Ruslan Malinowskyi wurde auf dem Weg zum Tor noch unhaltbar abgelenkt. 9 Minuten später zappelte der Ball erneut im Villarreal-Gehäuse. Duvan Zapata verkürzte auf 2:3.

Um ein Haar wäre Luis Muriel in der 86. Minute der Ausgleich geglückt. Der Schuss des Kolumbianers prallte aber nur an den Pfosten. Es sollte die letzte Möglichkeit für Atalanta bleiben.

Achtelfinal-Feld komplett

Für Freuler und Co. endet das Champions-League-Abenteuer somit in der Gruppenphase. Immerhin bleibt Atalanta als Gruppendritter (vor YB) das Trostpflaster Europa League. Villarreal seinerseits zieht in der Gruppe F neben Gruppensieger Manchester United in die K.o.-Phase ein.

Damit stehen ein Tag später als geplant alle Achtelfinalisten fest. Die Partie zwischen Atalanta und Villarreal hatte am Mittwoch wegen starken Schneefalls auf Donnerstag verschoben werden müssen. Die Achtelfinal-Auslosung findet am kommenden Montag statt.

Gruppensieger Gruppenzweite Manchester City PSG Liverpool Atletico Madrid Ajax Sporting Lissabon Real Madrid Inter Mailand Bayern München Benfica Lissabon Manchester United Villarreal Lille Salzburg Juventus Chelsea