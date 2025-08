Nach dem Hinspiel zwischen Malmö und Kopenhagen ist Basel noch nicht schlauer, was seinen nächsten Gegner angeht.

Legende: Umkämpftes Duell zwischen Malmö und Kopenhagen. IMAGO / Bildbyran

In den Playoffs zur Champions League wird Schweizer Meister Basel auf den Sieger des Duells zwischen Malmö und Kopenhagen treffen. Am Dienstagabend fand das Hinspiel zwischen dem schwedischen und dem dänischen Meister statt. Viel Spektakel bekamen die Fans im Eleda Stadium dabei nicht zu sehen – die Teams trennten sich 0:0.

Kopenhagen war auf fremdem Terrain nach der kurzen Anreise, nur die Öresundbrücke trennt die beiden Städte, das spielbestimmende Team. Wirkliche Chancen konnten sich die Kopenhagener in einer umkämpften Partie allerdings nicht erspielen.

Rückspiel am Dienstag

Die Entscheidung fällt damit am kommenden Dienstag, wenn sich die beiden Teams auf dänischem Boden messen werden. Sollte sich der FCK durchsetzen, würde Basel mit Mohamed Elyounoussi auch auf einen Ex-Spieler treffen.

Basel wird in den Playoffs am 20. August zuerst zu Hause antreten, bevor am 27. August dann die Reise nach Malmö oder Kopenhagen ansteht. Der erste Spieltag der Ligaphase steigt vom 16. bis 18. September.

