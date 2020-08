Die Young Boys treffen in der 3. Quali-Runde zur Champions League auswärts in Dänemark auf den FC Midtjylland.

Midtjylland als 2. Hürde für YB in Richtung Champions League

Nächster Gegner in der Quali

Legende: Wollen zum 2. Mal in die Champions League Jean-Pierre Nsame und Co. Freshfocus

Der Weg von YB in die Champions League führt als nächstes über Dänemark. Der Schweizer Meister und frischgebackene Cupsieger bekommt es in der 3. Runde der Qualifikation mit dem FC Midtjylland zu tun.

Hin- und Rückspiel erst ab den Playoffs

Die Partie findet entweder am 15. oder 16. September in Herning statt. Dies ergab die Auslosung in Nyon. Ein Rückspiel gibt es nicht.

Der Sieger qualifiziert sich für die Playoffs, die mit Hin-und Rückspiel zwischen dem 22. und dem 30. September stattfinden. Der Verlierer bestreitet die Playoffs der Europa League.

Überlegener dänischer Meister

Midtjylland krönte sich 2020 in souveräner Art und Weise zum 3. Mal nach 2015 und 2018 zum Meister in der dänischen Superliga. Zum Schluss betrug der Vorsprung auf das zweitplatzierte Kopenhagen – das in der abgelaufenen Europa-League-Saison im Viertelfinal stand – satte 14 Punkte.

Klingende Namen sucht man im Kader von Midtjylland vergebens. Bester Torschütze der Dänen in der letzten Saison war Ronnie Schwartz mit 18 Treffern. Als Vorbereiter ist zudem der 22-jährige Brasilianer Evander hervorzuheben.