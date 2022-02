Legende: Soll den Engländern bereits im Hinspiel zum Polster verhelfen Mohamed Salah. imago images

Für Liverpool beginnt die K.o.-Phase an dem Ort, wo die Gruppenphase aufgehört hat: in Mailand. Im Dezember leitete Stürmer Mohamed Salah die Wende zugunsten der «Reds» ein, die mit dem 2:1-Erfolg über die AC Milan am 6. Spieltag erstmals eine makellose Gruppenphase mit 6 Siegen zeigten.

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand hat somit nur der Stadionname gewechselt: Während Milan-Fans ihre Heimat traditionell als «San Siro» und damit nach dem gleichnamigen Stadtteil betiteln, sprechen Inter-Anhänger stattdessen vom Giuseppe-Meazza-Stadion. Meazza wurde mit Italien 2 Mal Weltmeister (1934 und 1938) und ist bis heute Inters Rekordtorschütze.

05:14 Video Archiv: Liverpool gewinnt sein 6. Gruppenspiel gegen Milan Aus Sport-Clip vom 07.12.2021. abspielen

Das doppelte Wiedersehen

Nebst Jürgen Klopp, der auf seinen früheren Dortmunder Schützling Ivan Perisic trifft, wird die Affiche auch für 2 Stürmer besonders: Inter-Angreifer Edin Dzeko wird sich mit Salah im Toreschiessen messen, den er aus seiner Zeit bei der Roma kennt.

Wem die Tipps für die eigenen Verteidiger mehr helfen werden, zeigt sich am Mittwochabend – im Giuseppe-Meazza-Stadion.