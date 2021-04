Legende: Befindet sich in Isolation Bayerns Serge Gnabry verpasst das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen PSG. imago images

Bayern München: Gnabry und Roca fehlen gegen PSG

Titelverteidiger Bayern München muss bei der Neuauflage des Vorjahresfinals im Champions-League-Viertelfinal gegen Paris St-Germain neben Weltfussballer Robert Lewandowski auch Serge Gnabry und Marc Roca ersetzen. Nationalspieler Gnabry wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Am Dienstag hat Trainer Hansi Flick von Halsschmerzen bei Gnabry berichtet. Dem Offensivspieler gehe es so weit gut, hiess es in einer Mitteilung. Gnabry befindet sich in häuslicher Isolation. Roca habe sich am Sonntag verletzt und «ist deshalb nicht dabei», sagte Flick.