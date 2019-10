Legende: Der eine hofft, der andere muss passen Roman Bürki fliegt nach Mailand, Marco Reus nicht. Keystone

Reus fehlt gegen Inter, Bürki im Kader

Borussia Dortmund muss am Mittwoch im 3. Gruppenspiel gegen Inter Mailand ohne seinen Captain Marco Reus antreten. Der Stürmer leidet noch immer an den Nachwirkungen einer Grippe. Roman Bürki machte die Reise nach Mailand trotz einer Kapselverletzung im linken Knie hingegen mit. Nach einem bestandenen Härtetest am Montag besteht beim Keeper die Hoffnung auf einen Einsatz. Auch Jadon Sancho, zuletzt aus Disziplinargründen suspendiert, ist wieder im Kader. SRF überträgt die Partie am Mittwoch ab 20:30 Uhr live.