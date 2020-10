Bayern München: Stürmer Gnabry hat Corona

Der deutsche Nationalspieler Serge Gnabry von Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Rekordmeister am Dienstagabend bekannt. Dem Offensivspieler gehe es gut, Gnabry befinde sich in häuslicher Quarantäne. Ob Gnabrys Testergebnis Auswirkungen auf das erste Champions-League-Gruppenspiel des Titelverteidigers am Mittwoch gegen Atletico Madrid hat, ist noch nicht bekannt.