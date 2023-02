Legende: Können im Training wieder mittun Kylian Mbappé (vorne) und Lionel Messi. Keystone/EPA/Moahmmed Badra

PSG-Star-Duo gegen die Bayern wohl dabei

Paris St. Germain kann im Achtelfinal-Kracher der Champions League gegen Bayern München auf seine Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé zählen. Sowohl der zuletzt wegen einer Knieblessur geschonte Weltmeister Messi als auch Stürmer Mbappé (Oberschenkel) nahmen am Montagvormittag am Abschlusstraining des französischen Meisters teil und wurden später auch in den Kader aufgenommen. Das Hinspiel in der «Königsklasse» findet am Dienstag im Pariser Prinzenpark statt. Messi dürfte in der Startelf stehen. Mbappé wird dagegen wohl zunächst nur auf der Bank sitzen. «Wir gehen null, null, null Risiko mit Kylian ein», hatte PSG-Coach Christophe Galtier nach der verpatzten Generalprobe bei der AS Monaco (1:3) gesagt.

BVB muss ohne Moukoko auskommen

Schlechte Nachrichten für alle BVB-Fans: Einen Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen Chelsea vermeldeten die Dortmunder den Ausfall von Sturm-Talent Youssoufa Moukoko. Der 18-Jährige fällt mit einer Sprunggelenksverletzung (Anriss der Syndesmose) aus und muss wohl für rund 6 Wochen pausieren.

