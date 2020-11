PSG bezwingt RB Leipzig am 4. Spieltag der Champions League zuhause 1:0.

Die Chancen auf die Achtelfinal-Qualifikation sind damit für beide Teams noch intakt.

Im 2. Spiel der Gruppe H siegt Manchester United gegen Basaksehir 4:1.

Was in den Gruppen E, F und G lief, erfahren Sie hier.

Leipzig hatte mehr Ballbesitz, mehr Abschlüsse, mehr Ideen – und ging in Paris letztlich doch leer aus. In einer Partie, die eher von Krampf und Kampf als Glanz und Gloria lebte, war wenig überraschend eine Standardsituation in der 9. Minute entscheidend.

Dayot Upamecano bringt seine Hintermannschaft mit einem haarsträubenden Fehlpass in die Bredouille. Paris' Angel di Maria düst daraufhin in den Strafraum, wo ihn Marcel Sabitzer zu Fall bringt. Neymar verwertet den fälligen Penalty flach in die rechte Ecke. Goalie Peter Gulacsi ist beinahe noch dran.

Die Reaktion der Sachsen kam zwar postwendend, aber zu wenig vehement. Ein abgelenkter Schuss von Sabitzer (11.) zischte knapp am Tor von Keylor Navas vorbei. Der Matchplan von PSG, das im Vergleich zum Hinspiel wieder auf die Superstars Neymar und Kylian Mbappé zählen konnte, ging in der Folge perfekt auf. Sie mischten hinten Beton an und versuchten ihr Glück mit Konterangriffen.

Die Leipziger ihrerseits liessen Ball und Gegner laufen, schnürten PSG zeitweise in der eigenen Hälfte ein, konnten die Überlegenheit aber nie bis in die brenzlige Zone tragen. Und so waren Weitschüsse noch das Gefährlichste der Equipe von Julian Nagelsmann.

United ohne Mühe

Im zweiten Gruppenspiel siegte Manchester United zuhause gegen Basaksehir 4:1. Bereits zum Pausenpfiff war der Vollerfolg der «Red Devils» dank einer 3:0-Führung so gut wie fix.

Damit präsentiert sich die Tabellensituation vor den letzten beiden Gruppenspielen spannend. ManUnited führt (9 Punkte) vor PSG (6), Leipzig (6) und Basaksehir (3).