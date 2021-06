Ab der Saison 2021/22 kommt die Auswärtstorregel in den europäischen Klubwettbewerben nicht mehr zum Einsatz.

Per sofort

In Zukunft werden in sämtlichen Uefa-Klub-Wettbewerben die Auswärtstore wieder gleich gezählt wie die Heimtore. Der Europäische Fussballverband hat am Donnerstag die Abschaffung der Auswärtstorregel bestimmt.

Bisher wurden in Wettbewerben mit Hin- und Rückspiel Auswärtstore höher gewertet als zuhause erzielte Treffer. Stand ein Duell nach 2 Partien unentschieden, stiess jene Equipe in die nächste Runde vor, welche mehr Auswärtstore erzielt hatte.

Künftig gibt es bei ausgeglichenem Spielstand im Rückspiel eine Verlängerung und eventuell ein Elfmeterschiessen.

Abschaffung immer wieder ein Thema

Über die Auswärtstore-Regel sei in der Vergangenheit in den Gremien viel diskutiert worden. Diese Regel sei nicht mehr zeitgemäss, sie halte insbesondere in den Hinspielen die Heimteams davon ab, vermehrt die Offensive zu suchen, argumentierte Aleksander Ceferin, der Präsident der Uefa.

Die Auswärtstorregel war 1965 eingeführt worden.