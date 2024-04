Nach einem rauschenden Champions-League-Abend in Dortmund will Julian Brandt einem BVB-Fan eine Freude machen. Doch dann grätscht ein Störenfried aus dem eigenen Lager dazwischen.

Ein Trikot-Klau in der Rollstuhl-Zone

Legende: Rundum verzückte Fans auf der Tribüne ... ... bis zum Zeitpunkt, als Julian Brandt einem behinderten Fan eine Extra-Freude bereiten wollte. Keystone/AP Photo/Martin Meissner

Ein vermeintlicher Trikot-Klau nach dem umjubelten Einzug von Borussia Dortmund in den Halbfinal der Champions League löste in den Sozialen Medien mächtig Wirbel aus. Nach dem 4:2-Heimtriumph im Rückspiel über Atletico Madrid wollte BVB-Profi Julian Brandt am Dienstagabend offenkundig einem Rollstuhlfahrer sein Leibchen übergeben.

Aber ein direkt daneben stehenden junger Mann schnappte es dem Adressaten weg, freute sich sichtlich und machte sich aus dem Staub. Ein Begleiter des Rollstuhlfahrers ging dem Mann kurz hinterher und versuchte anscheinend erfolglos, das Souvenir zurückzubekommen.

Der «Betrogene» soll entschädigt werden

Zu dem Vorfall kam es in einem extra für Menschen mit Behinderung eingerichteten Bereich des Westfalenstadions. Somit war zunächst unklar, ob es sich bei dem involvierten Mann ebenfalls um einen Menschen mit Behinderung handelte, der die Tragweite der Aktion womöglich nicht ermessen konnte.

Es könnte aber auch eine Begleitperson gewesen sein. Auch dies wurde im Netz heftig diskutiert. Laut einem Reporter des TV-Senders Sky soll das Thema auch bei den Feierlichkeiten in der BVB-Kabine zur Sprache gekommen sein.

08:19 Video Am Dienstag: Dortmund schaltet Atletico doch noch aus Aus Sport-Clip vom 16.04.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 19 Sekunden.

Der nicht zum Einsatz gekommene Aussenverteidiger Marius Wolf habe demnach gesagt: «Wird geklärt.» Der Fussball-Bundesligist prüft nach eigenen Angaben den Fall und versucht, den Rollstuhlfahrer ausfindig zu machen und ihn mit einem neuen Trikot zu entschädigen.