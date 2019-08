Legende: Gefährlich präzise Peter Michorl. imago images

Letzten Mittwoch, 51. Minute im St. Jakob-Park: Der LASK geht gegen den FC Basel durch einen Kopfball-Treffer von Gernot Trauner 1:0 in Führung. Den Eckball hatte Peter Michorl getreten, der nach dem Spiel von Coach Valerien Ismael besonders gelobt wurde: «Michorl kann die Bälle perfekt auf den Punkt bringen.»

Es war bereits Michorls 4. Assist in der noch jungen Saison. In der österreichischen Bundesliga hatte der 24-jährige Mittelfeldspieler schon drei Tore vorbereitet, zwei davon ebenfalls per Corner. Die Zeitung Standard nennt ihn den «Standardkünstler». In seinen über 170 Spielen für den LASK seit 2014 erzielte er 18 Treffer, bereitete aber 46 Tore vor.

Keine Rückkehr zur Austria

Im Sommer streckte sein Jugendklub Austria Wien die Fühler nach Michorl aus. Doch Anfang Monat verlängerte er seinen Vertrag beim LASK bis 2021. Nach dem 3:0 bei der Austria (u.a. dank zwei Michorl-Vorlagen) sagte er zu Spox: «Ich glaube, ich bin bei der richtigen Adresse.»

Erst recht, falls der LASK die Hürde Basel überspringen und sich in den Playoffs auch gegen Kiew oder Brügge durchsetzen sollte. In der Königsklasse spielte der Klub noch nie. Nach dem bislang einzigen Meistertitel 1965 scheiterte der LASK in der Meistercup-Vorrunde.

LASK ohne Linz Legende: zvg LASK steht für «Linzer Athletik-Sport-Klub». Bis 2017 und dem Umzug aus Linz ins benachbarte Pasching hatte der Klub zusätzlich das Wort «Linz» im Logo, womit die Stadt eigentlich doppelt genannt wurde. Seit diesem Sommer spielt der LASK wieder in der Stadt, im «Gugl» genannten Linzer Stadion.

