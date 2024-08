Roter Stern Belgrad macht gegen Bodö/Glimt im Rückspiel der Playoffs zur Champions League die Hinspiel-Hypothek weg.

Dinamo Zagreb lässt in Karabach nichts mehr anbrennen.

Die letzten beiden Tickets für die «Königsklasse» gehen an Lille und Slovan Bratislava.

Roter Stern Belgrad – Bodö/Glimt 2:0 (Hinspiel: 1:2)

Roter Stern Belgrad hat vor heimischem Anhang die Hinspiel-Hypothek wettgemacht und verdient das Ticket für den Hauptwettbewerb der Champions League gelöst. Die Serben gingen gegen enttäuschende Norweger in der 26. Minute dank einem Bruno-Penalty in Führung. Fredrik Sjövold hatte Felicio Milson ungeschickt zu Fall gebracht. Während Roter Stern das 2:0 in der ersten Halbzeit mehrfach knapp verpasste, wurde Verpasstes nach dem Seitenwechsel nachgeholt: Uros Spajic stieg nach einer Stunde bei einem Corner am höchsten und köpfelte zum 2:0 ein. Bodö/Glimt war in der Folge zu keiner Reaktion mehr fähig.

Karabach – Dinamo Zagreb 0:2 (Hinspiel: 0:3)

Mit dem Rückenwind eines 3:0-Polsters aus dem heimischen Hinspiel geriet Dinamo Zagreb nie in Gefahr, die CL-Quali noch herzuschenken. Marko Pjaca per herrlichem Schlenzer in die weite linke Ecke (32.) und Matheus Silva mit einem Eigentor (53.) nach einem Abpraller erzielten die Treffer in Aserbaidschan.

Slavia Prag – Lille 2:1 (Hinspiel 0:2)

Nachdem der Ex-Basler Edon Zhegrova in der 77. Minute für Lille zum 1:1 getroffen hatte, schienen die Hoffnungen Slavias auf eine wundersame Wende zu schwinden. In der Schlussphase kehrte die Spannung aber noch einmal zurück: Ivan Schranz brachte die Tschechen in der 84. Minute erneut in Führung. Kurz darauf verpasste Christos Zafeiris das 3:1, das gleichbedeutend mit einer Verlängerung gewesen wäre, mit einem Lattenschuss nur hauchdünn (88.). Der Grieche hatte das frühe 1:0 in der 5. Minute nach einer traumhaften Kombination erzielt. Auch weitere hochkarätige Slavia-Chancen blieben ungenutzt.

Slovan Bratislava – FC Midtjylland 3:2 (Hinspiel 1:1)

Auf dramatische Art und Weise hat sich Slovan Bratislava erstmals die Teilnahme an der Champions League gesichert. Die Slowaken lagen nach dem 1:1 im Hinspiel bis zur 82. Minute 1:2 in Rückstand. Dann stellten Marko Tolic mit seinem zweiten Tor des Abends und Tigran Barseghyan (86.) die Partie auf den Kopf. Midtjylland hätte sich spät doch noch in die Verlängerung retten können. Doch Dario Osorio traf in der 2. Minute der Nachspielzeit mit seinem Freistoss nur den Pfosten.