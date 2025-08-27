Benfica, Brügge und Qarabag lösen am Mittwochabend allesamt das Ticket für die Ligaphase der Champions League.

Inklusive dem Playoff-Hinspiel (0:0) dauerte es satte 125 Minuten, bis im Duell zwischen Benfica und Fenerbahce das erste Tor fiel – und dieses sollte am Ende entscheidend sein. Ausgerechnet der Türke und ehemalige Galatasaray-Stürmer Kerem Aktürkoglu brachte die Portugiesen im Rückspiel zu Hause in Führung (35.).

Der Schlenzer des 26-Jährigen passte perfekt unter die Latte. Aufgrund seines Hintergrunds fiel der Jubel von Aktürkoglu verhalten aus. Fenerbahce mit seinem Trainer José Mourinho war zu keiner Reaktion mehr fähig – spätestens dann nicht mehr, als Talisca noch vom Platz flog (82.). Benfica siegte 1:0 und steht in der Ligaphase der Champions League.

Rangers gehen unter

Gleiches gelang auch dem FC Brügge, allerdings um Längen überzeugender. Mit einem 3:1-Sieg aus dem Hinspiel in Glasgow in der Hinterhand, fertigten die Belgier die Rangers zu Hause gleich mit 6:0 ab. Bereits zur Pause hatte es 5:0 gestanden.

Qarabag Agdam verlor das Rückspiel zu Hause gegen Ferencvaros Budapest (UNG) zwar mit 2:3. Dank dem Hinspiel-Polster (3:1) qualifizierte sich der aserbaidschanische Meister dennoch zum erst zweiten Mal nach der Saison 2017/18 für die «Königsklasse». Stefan Gartenmann sass bei Ferencvaros auf der Bank.

Die Auslosung der Ligaphase der Champions League findet am Donnerstagabend um 18:00 Uhr in Monaco statt.

