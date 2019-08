Der FC Brügge hat mit einem Auswärtssieg beim Linzer ASK einen Schritt in Richtung Gruppenphase der Champions League gemacht. Die Belgier setzten sich mit dem knappem Skore von 1:0 gegen die Oberösterreicher durch. Ein umstrittener Penalty führte nach zehn Minuten zum einzigen Treffer durch Hans Vanaken (siehe Video oben).

Nikosia bringt Ajax in Not

Der zyprische Meister APOEL Nikosia kam im Hinspiel gegen Ajax Amsterdam nach einer kämpferischen Leistung zu einem 0:0. Nikosia verkaufte sich teuer und hatte in der zweiten Halbzeit sogar mehrere gute Chancen zum Siegtreffer. Andrija Pavlovic scheiterte mit einem Kopfball an der Querlatte (60.). Ajax beendete das Spiel nach einer gelb-roten Karte gegen Noussair Mazraoui (80.) zu zehnt.

Slavia Prag legt vor

Wie Brügge gewann auch Slavia Prag auswärts und erspielte sich in Cluj eine gute Ausgangsposition. Prag gewann das Duell zwischen dem tschechischen und dem rumänischen Meister bei Cluj mit 1:0. Lukas Masopust schoss sein Team in der 28. Minute in Front und am Ende zum Sieg. In der 2. Halbzeit verpasste Cluj den Ausgleich. Billel Omrani verschoss in der 79. Minute einen Elfmeter.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 13.08.2019, 22:35 Uhr