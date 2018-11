PSG vs. Liverpool

Die Ausgangslage ist brisant: Bei einer Niederlage gegen Liverpool verpasst PSG die CL-Achtelfinals, falls gleichzeitig Napoli zuhause Roter Stern Belgrad schlägt. PSG-Trainer Thomas Tuchel hat den Ernst der Lage erkannt: «Ein Spiel mit viel Druck, den wir jetzt schon spüren». Immerhin, die zuletzt fraglichen Top-Stürmer sind mit an Bord. «Neymar und Mbappé werden in der Startelf stehen», gab Tuchel am Dienstag bekannt.

Enge Kiste in Gruppe C



Tore P 1.

Napoli

4:3 6 2. Liverpool 7:5 6 3. PSG 11:7 5 4. Roter Stern

3:10 4

Mit breiter Brust nach Paris reisen kann Jürgen Klopps FC Liverpool. 10 Siege und 3 Remis bedeuten den besten Premier-League-Start der Klubgeschichte. Doch in der «Königsklasse» könnte es auch den Finalisten der letzten CL-Kampagne schon in der Gruppenphase erwischen.

Nun kommt es zum kapitalen CL-Duell zwischen dem emotionalen Klopp und dem kopfgesteuerten Tuchel. Doch stimmt dieses Klischee?

Legende: Ursprünglich «Mainzer Jungs» Klopp (l.) und Tuchel 2012. Keystone

Einer, der es wissen muss, ist Christian Heidel. Der heutige Sportvorstand von Schalke machte einst als Manager bei Mainz beide zu Bundesliga-Trainern. Er sagt: «Man darf sich nicht zu sehr von Äusserlichkeiten leiten lassen.» Denn: «Inhaltlich verfolgen beide eine durchaus ähnliche Herangehensweise.»

Der 55-Jährige konkretisiert: «Beide sind im Gespräch mit dem Spieler überragend.» So sei Klopp «ein Menschenfänger, der immer zum richtigen Zeitpunkt das richtige Wort findet.» Tuchel wiederum attestiert Heidel «mehr den fachlichen Ansatz, aber er fesselt die Spieler total.»

Und worin unterscheiden sich die beiden Top-Trainer? Heidel beschreibt:

«Klopp will stets in erster Linie sein Spiel durchdrücken.»

«Tuchel befasst sich ein bisschen mehr mit dem Gegner.»

Man darf gespannt sein, welcher Ansatz am Mittwochabend vom Erfolg gekrönt sein wird. Die Sportbild titelte bereits: «Geht's für Tuchel gegen Klopp schon um den Job?» Was jedoch nicht vergessen werden sollte – Liverpool hat seine letzten vier Gastspiele in der Champions League alle verloren.

