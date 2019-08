Basel verliert nach dem Hinspiel (1:2) auch das Rückspiel in der 3. CL-Quali-Runde gegen Linz mit 1:3.

Nach dem 1:1-Ausgleich durch Ademi (80.) flammt nur kurz Hoffnung auf.

Ein LASK-Doppelschlag kurz vor Schluss beendet den FCB-Traum von der Königsklasse.

Damit verpasst der FCB die Champions League und muss mit der Europa League vorliebnehmen.

Zwei Basler Tore waren nach dem 1:2 im Hinspiel gegen Linz gefordert gewesen. Und so trat der Schweizer Vizemeister in der Anfangsphase auch auf. Doch ein Tor sprang in der Druckphase zu Beginn nicht heraus – auch wenn es dreimal ganz besonders knapp wurde.

Nach einer weiten Flanke köpfelte Kemal Ademi den Ball mit einem Aufsetzer nur an die Latte (11.).

Valentin Stocker trifft 10 Minuten später das Tor nach schönem Durchspiel nicht.

In der 38. Minute wird erneut Stocker in extremis vor dem Tor bedrängt. Beim Abschluss wird er leicht gestossen und kann so eine Flanke nicht verwerten. Der Penaltypfiff bleibt allerdings aus.

Basel baut nach der Pause ab

Auf der anderen Seite durften sich die Basler auch bei Goalie Jonas Omlin bedanken, dass zur Pause noch die «Null» stand. Der 24-Jährige wehrte nach 23 Minuten einen schönen Schuss von Samuel Tetteh mit einer Glanzparade ab.

Nach der Pause flachte das Geschehen deutlich ab. Basel schien den Mut in der Kabine gelassen zu haben. Zwar war es nach einer knappen Stunde mit Raoul Petretta doch ein Basler, der zum 1:0 ins Tor traf – nur war es eben das eigene. Der Verteidiger lenkte eine Flanke von Reinhold Ranftl unhaltbar ab.

Die Hoffnung währt nur kurz

Kemal Ademi brachte mit seinem Anschlusstreffer 10 Minuten vor dem Ende noch einmal kurz Hoffnung im FCB zurück, hätte dem Super-League-Vertreter doch ein weiteres Tor zur Verlängerung gereicht.

Doch zu etwas Zählbarem kam Basel nicht mehr. Im Gegenteil: Thomas Goiginger (89.) und Marko Raguz (94.) sorgten mit einem Doppelschlag in den letzten Minuten für die 1:3-Niederlage und Jubel beim LASK.

Immerhin Europa League

Damit verpasst Basel zum 2. Mal in Folge die Champions League. Als Trostpflaster geht es für den FCB im Herbst in der Gruppenphase der Europa League weiter. Linz trifft in den Playoffs zur Champions League auf Brügge, das sich gegen Dynamo Kiew durchsetzen konnte.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 20:00 Uhr, 13.08.19