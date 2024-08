Per E-Mail teilen

Der Ex-Basler Edon Zhegrova glänzt beim 2:0-Sieg von Lille gegen Slavia Prag im Hinspiel der Champions-League-Playoffs mit einem tollen Tor.

Bodö/Glimt aus Norwegen träumt nach einem 2:1-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad von der ersten Teilnahme an der «Königsklasse».

Dinamo Zagreb schlägt Karabach mit 3:0 und steht mit einem Bein in der Champions League.

Lille – Slavia Prag 2:0

Weil das Heimstadion von Lille nach der Nutzung durch die Olympischen Spiele noch nicht wieder für die Austragung eines Fussballspiels bereit war, wich OSC ins ca. 50 km entfernte Valenciennes aus. Das hielt die Franzosen aber nicht davon ab, gegen Slavia Prag wie ein Heimteam aufzutreten.

Besonders sehenswert dabei der Treffer von Ex-Basler Edon Zhegrova, der ein Solo gekonnt zum 2:0 abschloss (77.). Zuvor hatte Topskorer Jonathan David das Skore eröffnet (52.). Mojmir Chytil gelang kurz nach Zhegrovas Tor der vermeintliche Anschlusstreffer, der aber wegen Abseits aberkannt wurde. Bitter für die Gäste: Schon zuvor hatte ein Treffer von Slavia wegens eines Handspiels nicht gezählt.

Legende: Darf sich als Torschütze feiern lassen Edon Zhegrova. imago images/PanoramiC

Bodö/Glimt – Roter Stern Belgrad 2:1

Vor 2 Jahren musste sich Bodö/Glimt in den Playoffs Dinamo Zagreb knapp nach Verlängerung geschlagen geben. Nun nehmen die Norweger einen zweiten Anlauf, erstmals die «Königsklasse» zu erreichen. Die Ausgangslage präsentiert sich nach dem Hinspiel vielversprechend, hätte aber noch besser sein können.

Nachdem Fredrik Sjövold erst aus der Distanz nur die Latte getroffen hatte, machte es Abwehrhüne Odin Luras Björtuft in der 2. Halbzeit besser und traf wuchtig per Kopf zum 1:0 (52.). Isak Määttä erhöhte kurze Zeit später gar zum 2:0 (62.). Ognien Mimovic bestrafte aber eine Nachlässigkeit in der Hintermannschaft der Norweger brutal mit dem Anschlusstreffer (75.), welcher den Gästen im Rückspiel alle Möglichkeiten offen lässt.

Dinamo Zagreb – Karabach 3:0

Die Gäste aus dem Kaukasus mussten sich wie im falschen Film vorgekommen sein. Nach knapp einer halben Stunde in Rückstand geraten, lief Karabach in der Folge pausenlos gegen die Kroaten an und erspielte sich Chancen im Multipack. Doch der Ausgleich wollte einfach nicht fallen.

So kam es, wie es kommen musste: Sandro Kulenovic schnürte binnen 5 Minuten einen Doppelpack (75./80.) und sorgte dafür, dass Dinamo mit der «Königsklasse» planen kann, während man sich bei Karabach noch länger über die verpassten Möglichkeiten ärgern dürfte.