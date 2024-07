Legende: Beten für das Wunder von Istanbul? Anto Grgic und Lugano hoffen auf einen Coup. Freshfocus/Claudio De Capitani

Vor einer Woche lag Lugano im Hinspiel der 2. Quali-Runde zur Champions League gegen Fenerbahce kurz vor Schluss vermeintlich vorentscheidend mit 2:4 zurück. Mit dem Treffer von Milton Valenzuela in der 94. Minute zum 3:4 kehrte im Hinblick auf das Rückspiel aber doch noch ein Funken Hoffnung auf den Exploit zurück.

06:15 Video Hinspiel: Lugano unterliegt Fenerbahce mit 3:4 Aus Sport-Clip vom 23.07.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 15 Sekunden.

Dass die Luganesi in einem Istanbuler Hexenkessel bestehen, ja sogar gewinnen können, bewiesen sie im Oktober 2023. Damals schaffte das Team von Trainer Mattia Croci-Torti in der Conference League bei Besiktas nach einem 0:2-Rückstand noch die grosse Wende und gewann sensationell mit 3:2. So einen magischen Abend braucht Lugano auch am Dienstag im Sükrü Saracoglu Stadion gegen Fenerbahce.

05:42 Video Archiv: Lugano schafft bei Besiktas die wundersame Wende Aus Sport-Clip vom 05.10.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 42 Sekunden.

Europacup-Abenteuer geht so oder so weiter

Sollte Lugano im Duell mit dem türkischen Meisterschaftszweiten tatsächlich die grosse Überraschung gelingen, würden die Tessiner in der 3. Quali-Runde auf den französischen Vertreter Lille treffen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Rückspiel des Duells Fenerbahce - Lugano sehen Sie am Dienstag ab 18:50 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App.

Auch bei einem Ausscheiden gegen Fenerbahce wäre das europäische Abenteuer der «Bianconeri» aber noch nicht beendet. In diesem Fall würde es Lugano in der 3. Quali-Runde zur Europa League entweder mit Partizan Belgrad oder Dynamo Kiew zu tun bekommen.