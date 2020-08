Legende: Dürfen sich auf ein Heimspiel freuen Gerardo Seoane und seine Spieler. Keystone

Die Partie zwischen YB und dem Sieger aus dem Duell zwischen Slovan Bratislava oder Klaksvik findet am 25. oder 26. August im Wankdorf statt. Gegen die Slowaken traten die Berner bisher zweimal an. In der Saison 2014/15 setzten sie sich in der Gruppenphase der Europa League im Heimspiel 5:0 und auswärts 3:1 durch.

Ein Aufeinandertreffen mit Klaksvik wäre derweil eine Premiere. Allerdings sind die Färinger in der Schweiz keine Unbekannten. Im vergangenen Sommer waren sie in der Europa-League-Qualifikation Gegner von Luzern. Die Innerschweizer gewannen beide Spiele mit 1:0.

«Wir werden das Direktduell in der nächsten Woche beobachten. Teams von den Färöer Inseln sind in der Regel sehr kampfstark. Und Slovan hat in der letzten Saison die Meisterschaft mit 17 Punkten Vorsprung gewonnen. Wir müssen gewappnet sein», sagte YB-Trainer Gerardo Seoane.

Entscheidung in einem Spiel

Die Duelle in der 2. und später auch in der 3. Qualifikationsrunde werden jeweils in einem Spiel entschieden. Erst in den Playoffs kommt es zu einem Hin- und Rückspiel.