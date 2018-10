Gruppe B: Barcelona gewinnt eine spektakuläre Partie gegen Tottenham im Rahmen der 2. Runde der Champions League. Inter Mailand holt 3 Punkte gegen Eindhoven.

Barcelona gewinnt eine spektakuläre Partie gegen Tottenham im Rahmen der 2. Runde der Champions League. Inter Mailand holt 3 Punkte gegen Eindhoven. Gruppe A: Dortmund gibt sich gegen Monaco keine Blösse. Auch Atletico Madrid bleibt gegen Brügge souverän.

Gruppe D: Schalke siegt dank einem Tor kurz vor Spielschluss gegen Lokomotive Moskau. Galatasaray muss sich Porto geschlagen geben.

Gruppe B: Barcelona bleibt an der Spitze

Lange sah es danach aus, als ob Barcelona die Partie beim 4:2 gegen Tottenham unter Kontrolle hat. Bereits in der 2. Minute gelang Philippe Coutinho die Führung für die Spanier ins verwaiste Tor. Spurs-Torhüter Hugo Lloris machte dabei nicht gerade eine gute Figur. In der 28. Minute zog Ivan Rakitic aus etwa 20 Metern ab und netzte sehenswert zum 2:0 ein. Harry Kane (52.) zum 1:2 und Erik Lamela (66.) zum 2:3 brachten die Hausherren jeweils nochmals heran. Barça gab sich aber keine Blösse und fuhr den 2. Dreier in der CL dank einem Messi-Doppelpack (56./90.) ein.

In einer ereignisreichen Partie war Eindhoven gegen Inter Mailand zuerst in Führung gegangen (27.). Pablo Rosario wuchtete den Ball aus über 20 Metern unter die Latte. Kurz vor Halbzeitende glich Radja Nainggolan für Inter verdient aus. Mauro Icardi sorgte in der 60. Minute für die Entscheidung. Dank dem 2:1-Sieg bleiben die Italiener ohne Punktverlust.

Gruppe A: Dortmund und Atletico makellos

Borussia Dortmund hat auch das zweite Gruppenspiel für sich entschieden. Gegen die AS Monaco gewann der Bundesliga-Leader dank Toren des zur Pause eingewechselten Jacob Bruun Larsen (51.), Paco Alcacer (72.) und Marco Reus (92.) mit 3:0. Alcacer verschoss zudem noch einen Elfmeter (69.). Das Duell zwischen den Schweizer Keepern Roman Bürki und Diego Benaglio fand nur während 45 Minuten statt. Monacos Benaglio musste kurz vor der Pause offenbar wegen einer Leistenverletzung ausgewechselt werden.

Da auch Atletico Madrid sein zweites Spiel gewann (3:1 gegen Brügge) sind die Verhältnisse in der Gruppe A schon früh klar. Matchwinner für Atletico gegen die Belgier war Weltmeister Antoine Griezmann mit Treffern in der 28. und 67. Minute. Für Brügge konnte Arnaut Groeneveld nach 39 Minuten mit einem prächtigen Weitschuss ausgleichen. Koke entschied die Partie in der Nachspielzeit endgültig.

Gruppe D: Schalke mit Last-Minute-Sieg

Bei strömendem Regen sah es zwischen Lokomotive Moskau und Schalke lange nach einer Nullnummer aus. In der 88. Minute köpfelte aber Weston McKennie die Blau-Weissen aus dem Nichts zum 1:0 und damit zum ersten Champions-League-Sieg in dieser Saison. Nach dem verpatzten Saisonstart ist das Balsam für die Gelsenkirchener. Breel Embolo wurde in der 72. Minute ausgewechselt.

Nach dem 3:0-Sieg im 1. Gruppenspiel gegen Lokomotive Moskau musste sich Galatasaray Istanbul dem FC Porto mit 0:1 geschlagen geben. Moussa Marega wurde zum Matchwinner, als er einen Eckball (49.) freistehend ins Tor köpfelte.

Übersicht Champions League

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 03.10.2018, 18:30 Uhr