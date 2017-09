Raoul Petretta – die Überraschung auf dem FCB-Matchblatt

Youngster Raoul Petretta spielte diese Saison noch keine einzige Minute in der Super League. Und jetzt in der Champions League gegen Benfica formidabel.

Petretta: «Schätze das Vertrauen des Trainers» 0:55 min, vom 27.9.2017

Die Basler Sternstunde gegen Benfica hatte viele Gesichter: Den explosiven Dimitri Oberlin mit seinen Toren. Den unermüdlichen Renato Steffen mit seinen Vorstössen. Oder den energischen Taulant Xhaka mit seinen Zweikämpfen.

Mit einem hatte aber niemand gerechnet: Raoul Petretta. Der 20-Jährige rutschte überraschend ins Team und zeigte auf der linken Aussenbahn ein erstaunliches CL-Debüt. Hinten abgeklärt, vorne mutig.

« Der Trainer sagte mir: ‹Spiel so, wie du es immer tust. Als wäre es ein ganz normales Spiel.› Und so ging ich in den Match... »

Petretta war voll involviert: Er hatte eine ausgezeichnete Torchance (46.), sah Gelb für ein Foul (50.) und provozierte den Platzverweis gegen André Almeida (63.). Danach wurde er unter tosendem Applaus ausgewechselt.

Keine Spielminute in der Super League

Raoul Petretta, gebürtiger Italiener, wuchs im deutschen Rheinfelden auf und stiess 2003 zur Basler Juniorenabteilung. Bereits in den vergangenen Jahren spielte er da bei der U-18 und U-21 unter Raphael Wicky.

Trotzdem liess ihn der Walliser seit seiner Beförderung zum FCB-Cheftrainer weiter mehrheitlich im Nachwuchs auflaufen. In der Meisterschaft spielte Petretta in dieser Saison noch keine einzige Minute. Es war deshalb ein so erstaunlicher wie mutiger Entscheid, ihn nun gleich für die Königsklasse zu nominieren.

Ein Risiko, das sich auszahlte.

Almeida sieht Rot nach Foul an Petretta 0:57 min, vom 28.9.2017

