Legende: Der Erfolg wird in Szene gesetzt Toni Kroos bei seinem Abschied mit den gesammelten Trophäen, beobachtet von Präsident Perez (links). imago images/Pressinphoto

Es gibt in der spanischen Hauptstadt Madrid Menschen, die können sich Real ohne den scheidenden Toni Kroos nicht vorstellen. «Ohne dich wird nichts mehr so sein wie früher», schrieb die Sportzeitung AS wehmütig. Doch der 34-Jährige, der am Samstag im legendären Wembley sein letztes Spiel auf Klubebene bestreitet, beschwichtigte: «Was nächste Saison passieren wird? Real wird weiterhin Bestand haben.»

Ancelottis Worte nach dem Finaleinzug

So sicher Kroos das königliche Schiff durch viele Stürme geführt haben mag: Der Steuermann bleibt an Bord. «Der Kapitän hier heisst Florentino Perez, wir sind nur die Matrosen», sagte Trainer Carlo Ancelotti nach dem dramatischen Sieg im Halbfinal-Duell gegen Bayern München.

Der Italiener wollte damit sagen, dass Real ohne den 77-Jährigen nicht zum 18. Mal im Final des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbes stünde. 6 Mal hat Real unter der Führung von Perez die Champions League gewonnen. Der 15. Titel winkt, nach 8 gewonnenen Endspielen in Folge wäre alles andere eine Enttäuschung für den Patron.

Legende: Der Herr der Trophäen Florentino Perez. Keystone/EPA/EFE/Real Madrid

Perez hinterlässt ein reiches Erbe

Denn was Perez anfasst, wird fast immer zu Gold. Insgesamt 33 Titel hat Real unter ihm geholt. Hinzu kommt der Erfolg der Basketball-Mannschaft, die in Europa trotz des verlorenen Euro-League-Endspiels die Nummer 1 ist.

Das Erbe des Baulöwen, der auch der 35 Milliarden Euro schweren ACS-Gruppe vorsteht, geht aber weit über das Sportliche hinaus:

Das Bernabeu-Stadion wurde während der Pandemie totalsaniert. Es kommt neu im Metall-Kleid als topmoderne Arena mit verstellbarem Dach und Rasen daher, in welcher auch Konzerte wie jüngst jenes von Taylor Swift stattfinden.

Real Madrid wurde zum 3. Mal in Folge vom Forbes-Magazin zum wertvollsten Fussball-Klub der Welt gewählt.

Dabei hat es Perez unterlassen, den Klub in eine AG umzuwandeln. Immer noch haben die sogenannten «socios», also die Vereinsmitglieder (und -aktionäre), das Mitspracherecht.

Legende: Strahlt in neuem Glanz Das Bernabeu-Stadion inmitten von Madrid. imago images/PA images

Aufbruch in die Ära Mbappé

Perez tritt medial kaum in Erscheinung, zieht lieber hinter den Kulissen die Strippen. Zu sehen ist er vor allem dann, wenn es etwas zu feiern gibt. Oder wenn er wieder einen Top-Star willkommen heisst.

So soll in der ersten Juni-Woche Kylian Mbappé vorgestellt werden. Perez musste sich lange gedulden, bis er den Franzosen endlich nach Madrid lotsen konnte. Vor 2 Jahren galt der Deal schon als fix, platzte dann aber. Statt in Hysterie zu verfallen, hielt sich Perez auf dem Transfermarkt vornehmlich zurück. Weder Cristiano Ronaldo noch Karim Benzema (die «Antrittsgeschenke» von Perez bei seiner Rückkehr 2009) wurden ersetzt.

Perez kassierte zwei grosse Niederlagen

Doch Real hat auch ohne Mbappé und Cristiano Ronaldo die CL-Finals 2022 und 2024 erreicht. Die «Blancos» traten dabei als solidarische Einheit auf. Man darf gespannt sein auf die neue Ära um Mbappé, Vinicius jr. und Jude Bellingham. Von der Epoche der «Galacticos» um Zinédine Zidane, Luis Figo und David Beckham dürfte Perez gelernt haben. Sein Rücktritt 2006 nach sportlicher Talfahrt darf als seine erste grosse Niederlage bezeichnet werden. Das vorläufige Scheitern der europäischen Super League ist die letzte grosse Schmach für den einstigen Film-Studenten.

Sein Real-Vermächtnis ist unabhängig davon bereits vollendet. Dazu gehört auch ein Freizeitpark in Dubai und die imposante Trainingsstätte im Vorort Valdebebas, welche bald seinen Namen tragen soll.