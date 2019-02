Noch steht Roma-Stürmer Justin im Schatten seines berühmten Vaters Patrick Kluivert. Das soll sich in den CL-Achtelfinals ändern.

Kluivert jr. will seine eigene Geschichte schreiben

Justin Kluivert tritt in grosse Fussstapfen

Es ist nicht so, dass Justin Kluivert noch keine Spuren im Profi-Fussball hinterlassen hätte. Sein Debüt in der 1. Mannschaft von Ajax Amsterdam gab er im Alter von 17 Jahren und war damit jünger als sein Vater bei dessen Einstand. Und im Sommer 2018 sorgte sein Wechsel für über 17 Millionen Euro zur AS Roma ebenfalls für Schlagzeilen.

Leistungsausweise

Patrick Kluivert

Justin Kluivert

Alter beim Debüt

18 17 Spiele für Ajax (Tore)

70 (39)

44 (12)

Meistertitel 4 - CL-Titel 1 - Länderspiele 79 2

Doch hauptsächlich steht der 19-Jährige Stürmer im Fokus wegen seines berühmten Vaters. «Die Leute erwarten automatisch viel von dir wegen dem Namen Kluivert. Das kann hart sein. Mittlerweile spüre ich aber keinen Druck mehr deswegen, weil ich schon jung lernen musste, damit umzugehen», so Kluivert jr.

Ich möchte selber Geschichte schreiben.

Nun will sich Justin einen eigenen Namen machen: «Ich möchte selber Geschichte schreiben und nicht von ihm abhängig sein.» Der Transfer nach Rom kann als erster Schritt der Emanzipation gedeutet werden.

Mit den Römern trifft Kluivert auf Porto, das beste Team der gesamten CL-Vorrunde. Der Rahmen und die Herausforderung stimmen also, um einen weiteren Schritt aus dem langen Schatten des Vaters zu machen.