In der Hammergruppe F der Champions League steht der BVB dank einem 3:1 bei der AC Milan im Achtelfinal.

Paris St-Germain hat nach einem späten Punktgewinn zuhause gegen Newcastle das Weiterkommen in der eigenen Hand.

In der Gruppe E qualifizieren sich Atletico Madrid und Lazio, in der Gruppe H der FC Barcelona für die K.o.-Phase.

Gruppe F: Dortmund löst Achtelfinal-Ticket

AC Milan – Borussia Dortmund 1:3

Der BVB siegte trotz weniger Spielanteilen und Torschüssen und ist vor dem letzten Gruppenspiel nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Das Spiel hätte aber auch einen anderen Verlauf nehmen können: In der 6. Minute scheiterte Olivier Giroud vom Elfmeterpunkt an Gregor Kobel. 4 Minuten später machte es Marco Reus auf der Gegenseite mit seinem Penalty zur frühen Führung besser. Nach Milans Ausgleich vor der Pause, trafen Jamie Bynoe-Gittens (59.) und der eingewechselte Karim Adeyemi (69.) innert 10 Minuten zur Entscheidung.

00:50 Video Giroud scheitert an Kobel, Reus macht's besser Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Paris SG – Newcastle 1:1

Kylian Mbappé sicherte Paris St-Germain mit einem Elfmetertreffer tief in der Nachspielzeit (90.+8) ein 1:1 gegen Fabian Schärs Newcastle und damit die beste Ausgangsposition um das verbliebene Achtelfinal-Ticket. Newcastle war im Parc des Princes lange Zeit in Front gewesen. Alexander Isak erzielte nach einer ungenügenden Parade von Gianluigi Donnarumma die Führung (24.). Erst ein Handspiel von Tino Livramento im eigenen Strafraum sollte deutlich überlegenen Parisern schliesslich zumindest zu einem Punkt verhelfen.

04:55 Video Zusammenfassung PSG – Newcastle Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Gruppe E: Atletico in der K.o.-Phase

Feyenoord Rotterdam – Atletico Madrid 1:3

Atletico Madrid hat sich erfolgreich für die K.o.-Phase qualifiziert. Innenverteidiger Mario Hermoso brachte die «Rojiblancos» in der 57. Minute mit einem wunderbaren Volley zum 2:0 auf die sichere Siegerstrasse. Eine Viertelstunde vor Schluss verkürzte Mats Wieffer zwar zum 1:2, doch nur 4 Minuten später traf Feyenoord-Torjäger Santiago Gimenez ins eigene Gehäuse. Es war bereits das 2. Eigentor der Gastgeber, die in der 14. Minute durch einen Treffer in den eigenen Kasten mit 0:1 in Rückstand geraten waren.

Schliessen 02:21 Video Zusammenfassung Feyenoord – Atletico Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden. 00:49 Video Hermosos Volley ins Glück Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Lazio Rom – Celtic Glasgow 2:0

Wegen Feyenoords Niederlage steht Lazio nach dem Heimsieg gegen Celtic im Achtelfinal. Allen voran dank Torjäger Ciro Immobile: Der Captain führte den Tabellenelften der Serie A mit einem späten Doppelpack praktisch im Alleingang zum 3. Vollerfolg im 5. Gruppenspiel. In der 82. Minute hatte Immobile eine abgefälschte Hereingabe aus wenigen Metern verwertet. 3 Minuten später liess er Celtic-Verteidiger Cameron Carter-Vickers im Strafraum sehenswert aussteigen, um dann sicher mit links einzunetzen.

02:34 Video Zusammenfassung Lazio – Celtic Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden.

Gruppe H: «Barça» dreht Spiel und ist weiter

FC Barcelona – FC Porto 2:1

Durch den knappen aber verdienten Heimsieg gegen Porto ist Barcelona einen Spieltag vor Schluss weder von den Portugiesen noch von Schachtar Donezk abzufangen. Die 0:1-Gästeführung nach einer halben Stunde konterte Joao Cancelo nur 2 Minuten später mit einem sehenswerten Schlenzer. Nach dem Seitenwechsel legte der Portugiese für Landsmann Joao Felix auf, der gekonnt zum 2:1 einschob.

Schliessen 02:12 Video Zusammenfassung Barcelona – Porto Aus Sport-Clip vom 29.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden. 00:39 Video Cancelo mit Schlenzer zum Ausgleich Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Schachtar Donezk – Antwerpen 1:0

Schachtar Donezk hat dank eines Sieges im 3. «Heimspiel» in Hamburg die K.o.-Phase weiter im Blick. Der ukrainische Meister bezwang Royal Antwerpen mit dem Minimalresultat und rückte damit in der Gruppe H näher an das Spitzenduo Barcelona und Porto heran. Mykola Matwijenko (12.) gelang bereits früh nach einer Freistossflanke per Kopf der entscheidende Treffer. Die Gäste kassierten bereits die 5. Niederlage im 5. Spiel.