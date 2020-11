Gruppe A: Bayern München siegt in Salzburg dank einem Endspurt mit 6:2.

Bayern München siegt in Salzburg dank einem Endspurt mit 6:2. Gruppe D: Liverpool kantert Atalanta auswärts mit 5:0 nieder und gewinnt auch seine 3. Partie.

Liverpool kantert Atalanta auswärts mit 5:0 nieder und gewinnt auch seine 3. Partie. Gruppe C: Manchester City wird seiner Favoritenrolle beim 3:0 gegen Piräus gerecht.

Manchester City wird seiner Favoritenrolle beim 3:0 gegen Piräus gerecht.

Gruppe A: Bayern reagieren auf Fehlstart

13 Spiele in Folge hatte Bayern München vor dem Gastspiel in Salzburg in der Champions League gewonnen. Gegen die Österreicher drohte die Serie zwischenzeitlich zu reissen. Zwar verwandelte der Titelverteidiger einen frühen Rückstand noch vor der Pause in ein 2:1. Salzburg kam in der 66. Minute durch Masaya Okugawa aber zum Ausgleich. In der Folge vergab der eingewechselte Schweizer Noah Okafor eine vielversprechende Chance zur Führung für die Gastgeber. Auf der Gegenseite trafen Jérôme Boateng, Leroy Sané, Robert Lewandowski und Lucas Hernandez zum letztlich doch noch klaren 6:2-Sieg für die Münchner.

Lokomotive Moskau holte gegen Favorit Atletico Madrid zuhause beim 1:1 einen Punktgewinn. José Giménez brachte die Gäste in der 18. Minute per Kopf verdient in Führung. In der 25. Minute gelang Anton Mirantschuk per Penalty der Ausgleich für die Russen.

Gruppe D: Liverpool lässt Atalanta keine Chance

Der FC Liverpool befindet sich in der «Königsklasse» perfekt auf Kurs. Das Team von Trainer Jürgen Klopp kanterte Atalanta Bergamo auswärts mit 5:0 nieder und hat nach 3 Spieltagen das Punktemaximum auf dem Konto. Gegen das Team mit dem Schweizer Nati-Spieler Remo Freuler sorgte Diogo Jota mit einem Doppelpack schon vor der Pause für klare Verhältnisse. In der 2. Halbzeit spielte sich Liverpool dann in einen Rausch. Mohamed Salah, Sadio Mané und Diogo Jota mit seinem 3. Treffer machten den Kantersieg perfekt. Für Salah war es der 21. CL-Treffer. Damit zog er mit dem bisher erfolgreichsten Liverpool-Spieler Steven Gerrard gleich.

Ajax Amsterdam feierte beim 2:1 auswärts gegen Midtjylland den 1. Sieg. Die Niederländer erwischten einen Start nach Mass und gingen bereits nach 50 Sekunden durch Antony in Führung. Dusan Tadic erhöhte in der 13. Minute. Anders Dreyer konnte zwar wenig später verkürzen, zu mehr reichte es den Dänen aber nicht.

Gruppe C: Manchester City siegt ohne Glanz

Wie Bayern München und Liverpool steht auch Manchester City nach 3 Runden mit weisser Weste da. Beim 3:0-Heimsieg gegen Olympiakos Piräus zeigte die Mannschaft von Pep Guardiola allerdings eine durchzogene Leistung. Nach dem 1:0 durch Ferran Torres besassen die Griechen in Halbzeit 2 mehrere Chancen zum Ausgleich. Erst in der 81. Minute sorgte Gabriel Jesus für die Entscheidung. João Cancelo traf zum Schlussresultat.

Porto besiegte Olympique Marseille ebenfalls mit 3:0. Moussa Marega, Sergio Oliveira und Luis Diaz trafen für die Portugiesen. Bei allen Toren leistete Jesus Corona die Vorarbeit.