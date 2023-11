Arsenal besiegt Lens in der Gruppe B zuhause 6:0 und zieht in die Achtelfinals der Champions League ein. Auch Eindhoven ist weiter.

Napoli verliert in der Gruppe C bei Real Madrid 2:4 und duelliert sich nun mit Braga um den Einzug in die K.o.-Phase.

In der Gruppe D enden Benfica – Inter und Real Sociedad – Salzburg ohne Sieger.

Gruppe B: Arsenal und Eindhoven durch

Arsenal – Lens 6:0

Dank dem klaren Heimsieg gegen Lens löste Arsenal am vorletzten Spieltag das Ticket für die Achtelfinals. Gleichzeitig sicherten sich die Londoner den Gruppensieg. Die Gastgeber sorgten gegen die Franzosen schon früh für klare Verhältnisse. Nach 27 Minuten führten sie dank Toren von Kai Havertz (13.), Gabriel Jesus (21.), Bukayo Saka (23.) und Gabriel Martinelli (27.) mit 4:0. Martin Ödegaard traf noch vor der Pause zum Schlussresultat. Für Lens geht es nach der klaren Pleite in der letzten Runde im Direktduell mit dem FC Sevilla noch um die Qualifikation für die Europa-League-Sechzehntelfinals.

Legende: Präsentierten sich in Torlaune Die Arsenal-Spieler hatten viel Grund zum Jubeln. imago images/Action Plus

Sevilla – Eindhoven 2:3

Im frühen Match der Gruppe B drehte die PSV Eindhoven in Sevilla die Partie nach einem 0:2-Rückstand und hat damit den 2. Platz auf sicher. Die Niederländer liegen 3 Punkte vor Lens und haben die bessere Bilanz in den Direktduellen. Sergio Ramos und Youssef En Nesyri brachten die Spanier mit 2 Längen in Front. Nach einer gelb-roten Karte gegen Sevillas Lucas Ocampos (66.) schaffte Eindhoven in Überzahl dank Ismael Saibari (68.), einem Eigentor von Nemanja Gudelj (81.) und Ricardo Pepi (92.) noch die Wende. Bei Sevilla wurde Nati-Spieler Djibril Sow in der 73. Minute ausgewechselt.

02:39 Video Zusammenfassung Sevilla – Eindhoven Aus Sport-Clip vom 29.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden.

Ramos mit 10'000. CL-Tor Box aufklappen Box zuklappen Sergio Ramos hat mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Eindhoven das 10'000. Tor der Champions League erzielt. Das meldete der Datendienstleister Opta. Das erste Tor des 1992 eingeführten Uefa-Wettbewerbs hatte vor fast genau 31 Jahren Brügges Daniel Amokachi erzielt.

Gruppe C: Real Madrid holt Gruppensieg

Real Madrid – Napoli 4:2

Real Madrid hat sich nach dem Achtelfinal-Ticket am 5. Spieltag auch den Gruppensieg in Pool C gesichert. In einer unterhaltsamen Partie gegen Napoli gerieten die Madrilenen in der 9. Minute durch einen Treffer von Giovanni Simeone in Rückstand. Rodrygo glich das Geschehen aber nur wenige Sekunden später wieder aus, Jude Bellingham sorgte in der 22. Minute für die erstmalige Führung der Gastgeber. Nach Napolis Ausgleich durch Frank Anguissa kurz nach der Pause sicherten der 19-jährige Nicolas Paz und Joselu Real noch den verdienten Sieg. Napoli muss damit weiter um den Achtelfinal-Einzug zittern. Ein Punkt zum Abschluss gegen Braga reicht jedoch zum Weiterkommen.

Schliessen 08:44 Video Zusammenfassung Real Madrid – Napoli Aus Sport-Clip vom 29.11.2023. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 44 Sekunden. 01:32 Video Napoli jubelt – Rodrygo antwortet sehenswert Aus Sport-Clip vom 29.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden. 00:38 Video Bellinghams herrlicher Kopfball zur Führung Aus Sport-Clip vom 29.11.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Braga – Union Berlin 1:1

Braga verpasste es beim Remis im Heimspiel gegen Union Berlin, sich im Kampf um den Vorstoss in die K.o.-Phase eine bessere Ausgangslage zu schaffen. Die Portugiesen mussten ab der 30. Minute und einer roten Karte gegen Sikou Niakaté in Unterzahl agieren. Robin Gosens schoss die Berliner bei der Premiere des neuen Trainers Nenad Bjelica noch vor der Pause in Führung. Alvaro Djalo sicherte den Hausherren mit seinem Tor in der 51. Minute immerhin noch einen Punkt. Damit braucht Braga am letzten Spieltag gegen Napoli zwingend einen Sieg, um noch Zweiter werden zu können. Union bleibt dank dem Punktgewinn im Rennen um Rang 3.

01:51 Video Zusammenfassung Braga – Union Berlin Aus Sport-Clip vom 29.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Gruppe D: Inter mit grosser Aufholjagd

Benfica Lissabon - Inter Mailand 3:3

In der Gruppe D hatten sich schon vor dem 5. Spieltag Real Sociedad San Sebastian und Inter Mailand die Achtelfinal-Tickets gesichert. Trotzdem bekamen die Zuschauer im Gastspiel von Inter bei Benfica Lissabon grosses Spektakel zu sehen. Bei den Portugiesen erzielte Joao Mario in der 1. Halbzeit einen lupenreinen Hattrick gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber (5., 13., 34.). Doch die Mailänder drehten nach der Pause auf und kamen dank dreier Treffer noch zum 3:3.

Schliessen 02:43 Video Zusammenfassung Benfica – Inter Aus Sport-Clip vom 30.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden. 00:54 Video Der Hattrick von Benficas Joao Mario im Schnelldruchlauf Aus Sport-Clip vom 29.11.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Real Sociedad – Salzburg 0:0

In der anderen Partie trennten sich Real Sociedad und RB Salzburg torlos. Damit fällt entscheidet sich der Kampf um den Gruppensieg ebenso am letzten Spieltag wie auch die Frage, ob Salzburg oder Benfica in der Europa League überwintert.