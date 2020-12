Gruppe A : Atletico Madrid qualifiziert sich dank einem 2:0-Auswärtserfolg in Salzburg für die K.o.-Phase. Den entscheidenden Treffer erzielt Verteidiger Mario Hermoso. In der 2. Partie schlägt Bayern München Schlusslicht Lokomotive Moskau 2:0.

: Atletico Madrid qualifiziert sich dank einem 2:0-Auswärtserfolg in Salzburg für die K.o.-Phase. Den entscheidenden Treffer erzielt Verteidiger Mario Hermoso. In der 2. Partie schlägt Bayern München Schlusslicht Lokomotive Moskau 2:0. Gruppe D : Remo Freuler zieht mit Atalanta Bergamo in die Achtelfinals ein. Die Italiener gewinnen ihr letztes Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam mit 1:0. Gruppensieger Liverpool spielt 1:1 gegen Midtjylland. Mohamed Salah schreibt mit seinem Treffer Klubgeschichte.

: Remo Freuler zieht mit Atalanta Bergamo in die Achtelfinals ein. Die Italiener gewinnen ihr letztes Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam mit 1:0. Gruppensieger Liverpool spielt 1:1 gegen Midtjylland. Mohamed Salah schreibt mit seinem Treffer Klubgeschichte. Gruppe C: Die beiden bereits qualifizierten Favoriten Manchester City (3:0 gegen Marseille) und Porto (2:0 gegen Olympiakos Piräus) geben sich keine Blösse.

Gruppe A: Atletico schlägt Salzburg ohne zu glänzen

Atletico Madrid zeigte sich im entscheidenden Auswärtsspiel bei Salzburg effizient und ging mit dem 1. Abschluss in Führung: In der 39. Minute verlängerte Mario Hermoso einen Freistoss von Yannick Carrasco ins Tor. Salzburg brauchte zu diesem Zeitpunkt 2 Tore, um sich noch für die K.o.-Phase zu qualifizieren, vergab in der 2. Hälfte aber unter anderem eine Gross-Chance durch Dominik Szoboszlai (49.). Carrasco machte mit einem sehenswerten Schlenzer zum 2:0 den Deckel drauf. Atletico sichert sich damit das 2. Achtelfinal-Ticket der Gruppe A, Salzburg wird in der Europa League überwintern.

Der FC Bayern München stand bereits vor dem Heimspiel gegen Lokomotive Moskau als Gruppensieger fest. Die Deutschen zeigten dennoch einen motivierten Auftritt und bezwangen die Russen mit 2:0. Für die Tore des Titelverteidigers sorgten Niklas Süle (63.) und Eric Maxim Choupo-Moting (80.). Es war das 40. Spiel in Folge, in dem die Münchner mindestens ein Tor erzielen konnten. Schiedsrichter der Partie war der Schweizer Sandro Schärer.

Gruppe D: Bergamo bezwingt Ajax, Salah schreibt Liverpool-Geschichte

Remo Freuler hat mit Atalanta Bergamo den Einzug in den Achtelfinal der Champions League geschafft. Die Italiener setzten sich im entscheidenden Spiel beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam mit 1:0 durch und ziehen neben Gruppensieger FC Liverpool in die K.o-Runde ein. Das Tor erzielte Luis Muriel in der 85. Minute. Als Gruppendritter zieht Ajax in die K.o.-Phase der Europa League ein.

Gruppensieger Liverpool spielte auswärts gegen die Dänen von Midtjylland nur 1:1. Den Treffer für die «Reds» schoss Mohamed Salah nach 55 Sekunden. Der Ex-Basler löste dank seinem 22. Champions-League-Tor Steven Gerrard als Liverpooler Rekordtorschützen in diesem Wettbewerb ab.

Gruppe C: ManCity bleibt ungeschlagen

In den Kehrauspartien der Gruppe C haben sich die beiden bereits qualifizierten Favoriten durchgesetzt. Manchester City gewinnt zu Hause gegen Marseille 3:0. Ferran Torres kam auf Seiten der ungeschlagenen Citizens zum 4. Tor im 5. CL-Spiel (48.). In den Schlussminuten erhöhten die eingewechselten Sergio Agüero und Raheem Sterling.

Porto feierte auswärts bei Olympiakos Piräus einen 2:0-Sieg. Die Griechen qualifizieren sich dank dem besseren Torverhältnis für die Europa League.

Übersicht qualifizierte Teams

In den CL-Achtelfinals In der Europa League Gruppe A Bayern München, Atletico Madrid

Salzburg

Gruppe B Real Madrid, Mönchengladbach

Schachtar Donezk Gruppe C Manchester City, Porto Olympiakos Piräus Gruppe D Liverpool, Atalanta Bergamo

Ajax Amsterdam

Gruppe E Chelsea, Sevilla Krasnodar Gruppe F Borussia Dortmund, Lazio Rom

FC Brügge

Gruppe G Barcelona, Juventus Turin Dynamo Kiew

Gruppe H Paris St.Germain, RB Leipzig

Manchester United



Die Auslosung

Die Achtelfinal-Paarungen werden am nächsten Montag in Nyon ausgelost. Die Hinspiele finden dann im neuen Jahr am 16./17. Februar statt, die Rückspiele eine Woche später am 23./24. Februar.